Oltre ai fan, Angelina ha voluto ringraziare anche la sua manager, Marta Donà. Era stata proprio lei a incoraggiarla a prendersi tutto il tempo necessario per guarire quando fermarsi sembrava impossibile (o quasi). Lo stop, infatti, era arrivato in un periodo in cui tutto sembrava andare a gonfie vele per l’artista, tra un tour sold out e canzoni perennemente in cima alle classifiche. Per quanto rischiosa, la pausa si è rivelata la scelta giusta, soprattutto per tutelare Angelina e permetterle di avere una carriera lunga e ricca di successi. “Voglio proprio vivere. E se penso a dov’ero un anno fa e dove sono adesso… ho i brividi, ho davvero i brividi”, ha detto la cantante verso la fine dello show. “Voglio dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa, e ha fatto bene. Ha fatto il mio bene, come sempre. Quindi grazie Marta, questo è per te”, ha poi aggiunto.