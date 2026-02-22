Angelina Mango è tornata a cantare dal vivo dopo un anno e mezzo di pausa
La cantante si è esibita al PalaUnical Teatro di Mantova, dove si è svolta la data zero del nuovo tour. Non sono mancati momenti di grande commozione
© Ufficio stampa
Al termine di una pausa durata circa un anno e mezzo, Angelina Mango è tornata a fare ciò che le riesce meglio: calcare un palcoscenico e cantare di fronte ai suoi fan. La cantante si è esibita ieri, sabato 21 febbraio, al PalaUnical Teatro di Mantova, dove si è svolta la data zero del nuovo tour “Nina nei teatri”. Nonostante il lungo stop, Angelina ha regalato al pubblico una performance all’altezza delle aspettative, resa ancora più speciale dall’inevitabile emozione legata al ritorno sotto i riflettori. Verso la fine del concerto non è neppure mancato un ringraziamento a una persona speciale.
Un ritorno emozionante
Fin dai primissimi minuti di esibizione, Angelina Mango si è mostrata visibilmente emozionata. L’affetto del pubblico l’ha profondamente toccata, portandola a esternare la propria gratitudine: “Non ho chiesto niente ma mi è arrivato tantissimo, grazie. Non vedo l’ora di vedere il futuro, ma il presente mi piace. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra dolcezza”. Nei mesi durante i quali si è dovuta assentare dalle scene per prendersi cura della propria salute, la cantante ha ricevuto tantissimo supporto dai fan, che non hanno mai smesso di aspettare il suo ritorno.
Il ringraziamento alla manager
Oltre ai fan, Angelina ha voluto ringraziare anche la sua manager, Marta Donà. Era stata proprio lei a incoraggiarla a prendersi tutto il tempo necessario per guarire quando fermarsi sembrava impossibile (o quasi). Lo stop, infatti, era arrivato in un periodo in cui tutto sembrava andare a gonfie vele per l’artista, tra un tour sold out e canzoni perennemente in cima alle classifiche. Per quanto rischiosa, la pausa si è rivelata la scelta giusta, soprattutto per tutelare Angelina e permetterle di avere una carriera lunga e ricca di successi. “Voglio proprio vivere. E se penso a dov’ero un anno fa e dove sono adesso… ho i brividi, ho davvero i brividi”, ha detto la cantante verso la fine dello show. “Voglio dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa, e ha fatto bene. Ha fatto il mio bene, come sempre. Quindi grazie Marta, questo è per te”, ha poi aggiunto.
Il post su Instagram dopo l’esibizione
Il giorno successivo al concerto, Angelina Mango ha condiviso su Instagram una foto nella quale è ben visibile una pagina di diario con una penna di Hello Kitty appoggiata accanto. Tramite le scritte presenti sul foglio, la cantante ha provato a dare una forma più ordinata alle sue emozioni: “Ieri sono salita sul palco, il mio palco, quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime. Mi guardo attorno e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%”.
Nella pagina si leggono anche dei riferimenti ai problemi che Angelina ha dovuto affrontare durante la pausa dalle scene. “Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi. Ecco, io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata”.
L’artista ha poi ammesso di aver vissuto dei momenti in cui la prospettiva di tornare su un palcoscenico sembrava una mera illusione. “Forse la differenza è che ora non sto andando sul palco, ma è lui che mi viene incontro. Buon tour a tutti quelli che lo vivranno”, ha concluso.
Il nuovo tour di Angelina Mango
Dopo la data zero di Mantova, il tour “Nina nei teatri” riprenderà a marzo con varie tappe nelle principali città italiane, quasi tutte sold out. Ecco l’elenco completo:
• 2 marzo 2026: Napoli – Teatro Augusteo (Sold Out)
• 4 marzo 2026: Roma – Auditorium Conciliazione (Sold Out)
• 7 marzo 2026: Catania – Teatro Metropolitan
• 9 marzo 2026: Palermo – Teatro Golden (Sold Out)
• 12 marzo 2026: Bari – Teatro Team (Sold Out)
• 16 marzo 2026: Torino – Teatro Colosseo (Sold Out)
• 18 marzo 2026: Bologna – Teatro Europa Auditorium (Sold Out)
• 21 marzo 2026: Fermo – Teatro dell’Aquila (Sold Out)
• 24 marzo 2026: Firenze – Teatro Verdi (Sold Out)
• 27 marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out)
• 28 marzo 2026: Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber (Sold Out).