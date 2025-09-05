I vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo hanno interpretato insieme "Per due come noi"
"Mi siete mancati". Sono le uniche parole, rotte dalle lacrime, che Angelina Mango ha scelto per il suo ritorno sul palco. La cantante ha fatto una sorpresa ai fan dopo un lungo periodo di assenza dovuta a dei problemi di salute e ha cantato con Olly, nel secondo dei concerti all’Ippodromo Snai di Milano, "Per due come noi", singolo uscito un anno fa. I vincitori delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo hanno fatto il pieno di applausi.
"La Grande Festa" di Olly all'Ippodromo Snai San Siro di Milano si è conclusa con due sold out. Il cantante ha annunciato anche "Tutti a casa", un nuovo appuntamento live il 18 giugno 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, che riaprirà le sue porte alla musica proprio per Olly, a 21 anni dall'ultimo concerto, tenuto da Vasco Rossi. Un viaggio che proseguirà con "Tutta vita tour", 20 date già sold out da tempo, in programma - per la prima volta per Olly - nei principali palazzetti tra la fine del 2025 e la primavera del 2026.
A dare il via allo spettacolo "È festa", traccia che apre anche il secondo album del cantautore, "Tutta Vita". Subito dopo, si passa a "L'anima balla", brano presentato a Sanremo Giovani 2022, "Polvere" e "Quei ricordi là". È il momento di "Un'altra volta" e "Una vita", il pezzo d'apertura del precedente disco del cantautore, "Gira, il mondo gira". Il ritmo accelera con "Ho voglia di te", in duetto con Emma, ospite speciale della prima serata, fino alla canzone vincitrice di Sanremo "Balorda nostalgia", con Juli. In chiusura "Menomale che c'è il mare", che si conclude - come da tradizione - con "Il pescatore" di Fabrizio De Andrè.
Commenti (0)