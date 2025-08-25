Olly prepara la "Grande festa" di Milano con un nuovo brano: arriva "Questa domenica"

Il brano rappresenta il naturale proseguimento del viaggio iniziato con "Balorda nostalgia", con cui ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, e "Depresso fortunato", il singolo uscito a fine maggio. È una ballad che ricorda il sapore degli anni 80, riportato al giorno d’oggi, con la chitarra che tinge il brano di colori nuovi. "Questa domenica" è un amore che cresce con il caffè bruciato e la pioggia che fanno da sfondo, è un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti, tanto forte e inaspettato da scacciare la pioggia e da permetterci di godere del sole.