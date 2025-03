Angelina, figlia di Mango e già vincitrice di "Amici" e dell'ultimo Festival di Sanremo con la canzone "La Noia", dopo la partecipazione all'Eurovison a ottobre aveva annunciato una pausa dalla musica. E sono quindi rari i momenti in cui la cantante torna sui social. La gallery di foto che la mostra serena e sorridente è stata accolta dal calore dei fan, che hanno commentato così: "Ci sei mancata tantissimo, una gioia immensa vedere questi post", "Divertirsi e prendersi cura di sé stesse, circondata da belle persone, è tutto ciò che conta". Per ora non ci sono progetti musicali in vista.