Angelina Mango si confessa: "Non è stato il successo a farmi ammalare”
La cantante si prepara al ritorno sul palco con il tour "Nina canta nei teatri" in partenza il 2 marzo
© Ufficio stampa
Angelina Mango è pronta a tornare con il tour "Nina canta nei teatri", reduce da un lungo stop per motivi di salute. A pochi giorni da questo nuovo inizio, la cantautrice ha pubblicato sui social una lunga lettera scritta a mano in cui racconta le proprie sensazioni.
Il lungo messaggio di Angelina condiviso con i fan inizia con il racconto del ritorno sul palco: "Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime", scrive Angelina. Ma le sue sono lacrime di felicità: "È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c'è nulla di tutto questo che non sia me al 100%", precisa.
«Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi", confessa Angelina che si è presa una lunga pausa discografica e pubblica, interrotta solo lo scorso 16 ottobre con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album "Caramé". Mango racconta: "Ecco, io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata". La cantautrice scherza poi sui malanni di stagione: “Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio, ma d’altro canto chi sono io per non essere cagionevole ogni volta che ho qualcosa da fare?”. "Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me“, conclude Angelina.
Le date del tour
Angelina tornerà live con tour teatrale "Nina canta nei teatri" in partenza il prossimo 2 marzo da Napoli e che in dieci tappe toccherà le principali città italiane: la cantautrice è attesa a Napoli (2 marzo 20026), Roma (4 marzo), Catania (7 marzo), Palermo (9 marzo), Bari (12 marzo), Torino (16 marzo), Bologna (18 marzo), Fermo (21 marzo), Firenze (24 marzo) e Milano (27 marzo). Un live senza filtri, suonato, quasi un invito per gli spettatori a raggiungere Angelina in studio, con i suoi musicisti e assistere al processo creativo che ha dato vita alle canzoni della sua carriera, con al centro il suo ultimo lavoro.