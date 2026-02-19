Angelina Mango si confessa: "Non è stato il successo a farmi ammalare”

«Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi", confessa Angelina che si è presa una lunga pausa discografica e pubblica, interrotta solo lo scorso 16 ottobre con la pubblicazione a sorpresa del nuovo album "Caramé". Mango racconta: "Ecco, io ieri sera mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata". La cantautrice scherza poi sui malanni di stagione: “Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio, ma d’altro canto chi sono io per non essere cagionevole ogni volta che ho qualcosa da fare?”. "Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me“, conclude Angelina.