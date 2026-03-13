Sal Da Vinci, il tour estivo inizierà a luglio: tutte le date
La tournée porterà il cantautore in alcune delle arene più prestigiose della Penisola. Terminerà con due concerti evento a Napoli
© Ufficio stampa
È un periodo tanto intenso quanto elettrizzante per Sal Da Vinci. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, il cantautore si sta preparando a girare l’Italia con un tour estivo che promette grandi emozioni. La tournée prenderà il via il 18 luglio all'Arena della Regina di Cattolica, per poi spostarsi nel resto dello Stivale con tappe in alcuni dei festival più importanti dell'estate. Il tutto culminerà nei due concerti conclusivi, che si svolgeranno il 25 e il 26 settembre all'Arena Flegrea di Napoli. A ottobre inizierà poi un altro tour, quello che porterà Sal Da Vinci nei teatri italiani.
L’acquisto dei biglietti
Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il tour estivo di Sal Da Vinci rappresenta un'ottima occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei più grandi successi del cantautore, che vanta un'esperienza cinquantennale nel mondo della musica (ha iniziato da giovanissimo assieme al padre). La prevendita dei biglietti su TicketOne inizia venerdì 13 marzo, alle ore 14, mentre la vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti vendita autorizzati prenderà il via mercoledì 18 marzo alle 11.
Le date
Il tour prenderà il via il 18 luglio a Cattolica, in provincia di Rimini, all'Arena della Regina. Proseguirà poi il 21 luglio a Cervere (Cuneo) nell'ambito dell'Anima Festival, mentre il 27 luglio farà tappa a Este (Padova) per l'Este Music Festival. Il calendario continua il 30 luglio ad Agrigento, alla Live Arena, e il 1° agosto a Francavilla al Mare (Chieti) in Piazza Sant'Alfonso, con un evento a ingresso gratuito.
Ad agosto sono previste diverse date: il 7 agosto a Giovinazzo (Bari) alla Levante Arena, l'8 agosto a San Pancrazio Salentino (Brindisi) al Forum Eventi e il 12 agosto a Cirò Marina (Crotone) per il KrimiSound Festival. Il 18 agosto il tour arriverà a Sabaudia (Latina) all'Arena del Mare BCC Roma, mentre il 20 agosto sarà la volta di Forte dei Marmi (Lucca) a Villa Bertelli.
Dopo la pausa di fine estate, gli appuntamenti riprenderanno il 3 settembre a Roma nell'ambito del Roma Summer Fest, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il tour si concluderà infine a Napoli, con due date consecutive all'Arena Flegrea, il 25 e il 26 settembre.
Il successo internazionale di Sal Da Vinci
Durante il tour estivo, Sal Da Vinci proporrà al pubblico alcuni dei grandi classici del suo repertorio, mescolati alle sue canzoni più recenti, tra cui Per sempre sì. Con quest'ultima il cantautore sarà chiamato a rappresentare l'Italia alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Oltre al pubblico italiano, il cantautore si è dimostrato in grado di conquistare anche quello internazionale, come dimostrano le centinaia di milioni di ascolti dei suoi brani sulle piattaforme digitali. Intanto, il video di Per sempre sì ha superato le 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.