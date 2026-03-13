Sal Da Vinci, il tour estivo inizierà a luglio: tutte le date

È un periodo tanto intenso quanto elettrizzante per Sal Da Vinci. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, il cantautore si sta preparando a girare l’Italia con un tour estivo che promette grandi emozioni. La tournée prenderà il via il 18 luglio all'Arena della Regina di Cattolica, per poi spostarsi nel resto dello Stivale con tappe in alcuni dei festival più importanti dell'estate. Il tutto culminerà nei due concerti conclusivi, che si svolgeranno il 25 e il 26 settembre all'Arena Flegrea di Napoli. A ottobre inizierà poi un altro tour, quello che porterà Sal Da Vinci nei teatri italiani.