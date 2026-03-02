Anche per quanto riguarda le radio, il confronto non è dei migliori. Secondo le rilevazioni della piattaforma EarOne, "Che fastidio!" di Ditonellapiaga ha totalizzato 490 passaggi, accanto a "Male necessario" di Fedez e Masini e "I romantici" di Tommaso Paradiso con 390 passaggi. Una situazione differente rispetto a un anno fa, quando, a due giorni dall’uscita, "Cuoricini" dei Coma Cose aveva totalizzato su EarOne 540 passaggi, "Incoscienti giovani" di Achille Lauro contava 475 riproduzioni e "Tu con chi fai l’amore" dei Kolors ne contava 450.