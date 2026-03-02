Sanremo 2026, le canzoni non convincono... le piattaforme
Le canzoni in gara a Sanremo 2026 non raggiungono il milione di ascolti, al ribasso anche i passaggi radiofonici
© Getty
Il pubblico sembra non essere soddisfatto delle canzoni del Festival di Sanremo 2026. Come riporta Il Messaggero, Spotify ha pubblicato i dati degli ascolti dei brani dei big in gara a un giorno dalla loro pubblicazione.
Nessuna canzone oltre il milione di ascolti
L’anno scorso le canzoni in gara avevano totalizzato nel primo giorno di pubblicazione 25.860.358 di stream totali. Quelle di questa edizione hanno collezionato nelle prime ventiquattro ore 17.378.654 ascolti complessivi. Un crollo del 32,79% rispetto al dato dello scorso anno, in linea con la diminuzione dello share televisivo. Inoltre, nessuna delle canzoni è riuscita a superare il milione di ascolti su Spotify a ventiquattr'ore dalla pubblicazione.
Le canzoni in gara quest'anno e l'anno scorso
Il brano più ascoltato di quest’edizione del Festival è "Male necessario" di Fedez e Masini, che rimane comunque sotto il milione con 992.730 clic. Al secondo posto c’è "Tu mi piaci tanto" di Sayf con 933,598 stream, al terzo "Prima che" di Nayt con 879.603 ascolti. "Che fastidio!" di Ditonellapiaga è stata ascoltata 862.826 volte, "Labirinto" di Luchè 843.733 volte, "Qui con me" di Serena Brancale 839.829 volte. Nessun brano di questa edizione è riuscito a guadagnarsi un posto nella classifica globale di Spotify. Una situazione diversa rispetto a quella di Sanremo 2025, quando "Balorda nostalgia" di Olly collezionò 2.069.611 di ascolti su Spotify.
Oltre il milione di stream c'erano anche "Battito" di Fedez (1,8 milioni), "Damme ‘na mano" di Tony Effe (1,4 milioni), "La cura per me" di Giorgia (1,25 milioni), "Fuorilegge" di Rose Villain (1,24 milioni), "Incoscienti giovani" di Achille Lauro (1,23 milioni), "Dimenticarsi alle 7" di Elodie (1,1 milioni), "La tana del granchio di Bresh" (1,08 milioni) e "La mia parola" di Shablo, Guè, Joshua e Tormento (1 milione). Le prime sei conquistarono anche posizioni tra le 200 canzoni più ascoltate al mondo nella classifica giornaliera di Spotify.
I numeri delle radio
Anche per quanto riguarda le radio, il confronto non è dei migliori. Secondo le rilevazioni della piattaforma EarOne, "Che fastidio!" di Ditonellapiaga ha totalizzato 490 passaggi, accanto a "Male necessario" di Fedez e Masini e "I romantici" di Tommaso Paradiso con 390 passaggi. Una situazione differente rispetto a un anno fa, quando, a due giorni dall’uscita, "Cuoricini" dei Coma Cose aveva totalizzato su EarOne 540 passaggi, "Incoscienti giovani" di Achille Lauro contava 475 riproduzioni e "Tu con chi fai l’amore" dei Kolors ne contava 450.
Il videoclip più visto su YouTube
Su YouTube, il videoclip di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci è il più visto con 290 mila visualizzazioni in due giorni. La canzone vincitrice di quest'edizione del Festival ha avuto successo anche su Tik Tok: 15 mila utenti l'hanno utilizzata nei loro video, replicando anche il balletto proposto dal cantautore napoletano sul palco dell'Ariston.