Dalle prove alla vittoria di Sanremo, "Le Iene" raccontano la settimana di Sal da Vinci
Nicolò De Devitiis ha seguito il cantante durante la kermesse musicale
Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. "Le Iene" hanno seguito il trionfatore di questa edizione con l'inviato de Nicolò De Devitiis, che ha avuto la fortuna di trascorrere con lui la settimana sanremese fino alla conquista del primo posto davanti a Sayf e Ditonellapiaga.
Dopo la tensione del debutto, Da Vinci ha capito l'affetto del pubblico. Il giorno dopo del suo debutto, il cantante ha organizzato un flashmob in Piazza San Siro a Sanremo. Il tema? Ovviamente il matrimonio. Decine di fan hanno avuto modo di dirsi "Per sempre sì" davanti al cantante promettendosi amore eterno.
La sera stessa, è arrivata la grande emozione della standig ovation: "Per uno che parte dal basso come me, una standing ovation mi sembra veramente esagerato. Su quel palco ho portato la parte più pure di me. Alla fine anche quelli più snob, davanti all'amore si devono inchinare".
Poi, Sal Da Vinci ha parlato delle difficoltà della sua carriera: "Devo ringraziare anche la mia compagna, che mi è stata vicino quando cadevo e mi rialzavo. Poi abbiamo avuto un problema con mia figlia che ha avuto un angioma alla parotide e lì abbiamo vissuto una grande difficoltà - ha spiegato Da Vinci -, lavoravo pochissimo e non arrivavo a fine mese ma ho creduto nel mio talento". E alle critiche risponde: "Non esiste la musica di Serie A e di Serie B, esiste solo la musica".