Sanremo (Im), parla una escort: "Nel periodo del Festival c'è molta richiesta"
A "Fuori dal coro" la testimonianza: "Sono arrivate anche da qualche cantante"
© Da video
Per una settimana all'anno Sanremo (Imperia) diventa la "capitale dell'intrattenimento" e c'è chi, oltre al Festival della Canzone italiana che per l'edizione 2026 ha incoronato vincitore Sal Da Vinci, non bada a spese per il divertimento notturno. L'inviata di "Fuori dal coro" ha incontrato una escort professionista giunta in trasferta nella "città dei fiori" per l'elevato numero di richieste.
"Sanremo è il posto ideale, non ho avuto il tempo di posare le valigie che ho avuto tre incontri tutti attaccati", spiega l'accompagnatrice che poi mostra i due cellulari che utilizza per l'attività. "In questi giorni ho ricevuto circa 1.420 messaggi a cui devo ancora rispondere", aggiunge. E ammette di applicare un prezzo maggiorato vista l'esclusività del posto: "In una location del genere partiamo dai 300 euro in su per un breve incontro di mezzora".
Rispondendo alla domanda dell'inviata del programma di Rete 4 sui chi sono i clienti che si fanno avanti, la escort precisa che le richieste arrivano da varie fasce d'età. "Si va da giovanissimi, ovviamente maggiorenni, a uomini di mezza età molto interessanti", dice la professionista che poi confida: "C'è stato anche qualche cantante".