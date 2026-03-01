Sanremo, le top model che hanno fatto la storia del Festival

Top model e Sanremo, una tradizione più che consolidata. Le super modelle non sono solo donne bellissime: riflettono un ideale di bellezza che restituisce il presente e si evolve nel tempo, spesso riscrivendo i canoni estetici che definiscono la società. Una top ante-litteram, prima che negli anni Novanta esplodesse il fenomeno grazie a Gianni Versace, è stata Elsa Martinelli, che calcò il palco dell’Ariston accanto a Mike Bongiorno nel 1971. Le ultime, nell’edizione numero 76 del Festival appena concluso, sono state Irina Shayk – che ha presieduto la terza serata della kermesse - e Bianca Balti, quest’ultima quasi una veterana.