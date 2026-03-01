Sanremo, le top model che hanno fatto la storia del Festival

Sanremo e top model: le star della moda sul palco dell’Ariston
Irina Shayk e Bianca Balti, Vittoria Ceretti e Laetitia Casta, Eva Herzigova, Valeria Mazza e altre bellissime dagli Anni '70 a oggi
Sanremo, alcune delle super top che hanno fatto la storia del Festival: Bianca Balti, Irina Shayk, Laetitia Casta, Madalina Ghenea, Valeria Mazza, Vittoria Ceretti, Anna Maria Rizzoli © IPA/IPA/IPA/IPA/IPA/Ansa
Top model e Sanremo, una tradizione più che consolidata. Le super modelle non sono solo donne bellissime: riflettono un ideale di bellezza che restituisce il presente e si evolve nel tempo, spesso riscrivendo i canoni estetici che definiscono la società. Una top ante-litteram, prima che negli anni Novanta esplodesse il fenomeno grazie a Gianni Versace, è stata Elsa Martinelli, che calcò il palco dell’Ariston accanto a Mike Bongiorno nel 1971. Le ultime, nell’edizione numero 76 del Festival appena concluso, sono state Irina Shayk – che ha presieduto la terza serata della kermesse - e Bianca Balti, quest’ultima quasi una veterana.
Risale sempre agli Settanta la presenza sul palco di un’altra modella, Anna Maria Rizzoli, nel 1979. Più avanti, nel 1992, Pippo Baudo volle accanto a sé Brigitte Nielsen. Nel 1994 è stata invece la volta di Cannelle, nel 1996 Valeria Mazza, seguita nel 1998 da Eva Herzigova (chiamata da Raimondo Vianello) e nel 1999 da Laetitia Casta, icona dell’eleganza francese, tornata anche nel 2014.
Gli anni Duemila si aprono con le modelle (e attrici) Inés Sastre e Megan Gale, a Sanremo rispettivamente nel 200 e nel 2001. Segue poi un balzo di dodici anni, fino al 2013, prima apparizione di Bianca Balti al Festival, tornata poi nel 2025 e quest’anno. Hanno incantato il pubblico anche Madalina Ghenea, nel 2016, e Vittoria Ceretti nel 2021, nel ruolo di co-conduttrice per una serata.