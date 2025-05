Vittoria Ceretti ad alto tasso di seduzione: lo spot entrato nel mito

Attraverso questa campagna, inoltre, Dolce&Gabbana offre il suo aiuto concreto alla salvaguardia dell’ecosistema marino sostenendo Blue Marine Foundation, l’organizzazione benefica supportata da Theo James che si impegna nella protezione e nel ripristino della vita negli oceani. Fondata nel 2010 con sede nel Regno Unito, Blue Marine Foundation lavora a oltre 60 progetti in 27 paesi per garantire la conservazione della biosfera marina, gestendone le risorse in modo equo e sostenibile, e sviluppare soluzioni per contrastare la crisi climatica e salvaguardare la biodiversità.