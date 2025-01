La super top Irina Shayk svela il potere sexy del make up

Occhi ipnotici, un viso levigato e luminoso per un make up look audace e incredibilmente sexy. "Il Salotto" è il nuovo capitolo della serie di film diretta dal visionario fotografo e regista americano Steven Klein dedicata al make up Dolce&Gabbana, un invito - dopo il primo episodio, intitolato "Il Pranzo" - a ritornare nella misteriosa villa all’italiana per scoprire cos’altro nascondano le sue stanze. L'obiettivo della telecamera si avvicina in intensi primi piani che catturano ogni dettaglio di un trucco impeccabile. Al centro della scena, Irina Shayk con la sua presenza magnetica guida questo racconto visivo, che esalta l’unicità delle protagoniste mostrando come le nuove proposte della linea beauty della maison siano in grado di valorizzare in modo deciso la naturale bellezza di ogni donna.