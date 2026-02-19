I 60 anni di Cindy Crawford: cosa fa oggi la top dall'inconfondibile neo

Attrice e supermodella, Cindy Ann Crawford - questo il suo nome completo - è entrata nell'immaginario collettivo per la sua bellezza dirompente e per il suo caratteristico neo sul labbro sinistro, che pare qualcuno le avesse suggerito di rimuovere. Due matrimoni alle spalle (il primo con Richard Gere durato tre anni, il secondo che dura da 28 con Rande Gerber, padre dei suoi due figli), è mamma di Presley, 26 anni modello a sua volta, e di Kaia Gerber, di 24, tra le top più richieste a livello internazionale. Entrata nel mondo della moda a 17 anni, scoperta da un fotografo locale mentre ancora studiava al liceo, la svolta per Cindy Crawford arrivò con Peter Lindbergh, che la fotografò nel 1990 assieme ad altre colleghe per la copertina di British Vogue. A consolidarne la fama fu anche la sua partecipazione a un video di un celebre brano di George Michael, Freedom! 90. Oggi gestisce una sua compagnia di produzione, è socia - da oltre 20 anni - di un'azienda di skincare e ha una linea di decor per la casa (che genera ogni anno 350 milioni di dollari di fatturato). Brand ambassador per diversi marchi, continua a posare per diverse riviste di moda.