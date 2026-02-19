DALLA MODA AL WELLNESS

I 60 anni di Cindy Crawford: cosa fa oggi la top dall'inconfondibile neo

Imprenditrice, mamma dei modelli Presley e Kaia Gerber, promotrice di un approccio sano verso la bellezza e l'invecchiamento

19 Feb 2026 - 23:10
Cindy Crawford nel 1993 con Valentino, oggi e nel 1988 © Afp/IPA/IPA

Cindy Crawford nel 1993 con Valentino, oggi e nel 1988 © Afp/IPA/IPA

Cindy Crawford non sfila quasi più ma il suo nome resta nella storia della moda. Icona delle passerelle degli anni Novanta, raggiunse la fama a livello globale negli anni che hanno consacrato l'ascesa del fenomeno delle top model assieme alle colleghe Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington e Linda Evangelista. Sui social ha rievocato recentemente quel periodo formidabile in occasione della scomparsa di Valentino: è stata tra le prime a dedicare un pensiero di gratitudine al grande couturier. Nata a DeKalb, in Illinois, ha alle spalle quattro decenni di carriera e mille copertine delle più importanti riviste di moda (e non solo): compie 60 anni questo venerdì 20 febbraio. 

Leggi anche
LACMA Art + Film Gala 2025, i beauty look di Kaia Gerber e Iris Law a confronto

Kaia Gerber e Iris Law al LACMA Gala 2025, gara beauty tra nepo baby

Claudia Schiffer in passerella negli anni Novanta, a una premiere cinematografica con il gatto Chip, a Cannes nel 2006

Claudia Schiffer, i 55 anni della "Brigitte Bardot della moda"

Cindy Crawford oggi

 Attrice e supermodella, Cindy Ann Crawford - questo il suo nome completo - è entrata nell'immaginario collettivo per la sua bellezza dirompente e per il suo caratteristico neo sul labbro sinistro, che pare qualcuno le avesse suggerito di rimuovere. Due matrimoni alle spalle (il primo con Richard Gere durato tre anni, il secondo che dura da 28 con Rande Gerber, padre dei suoi due figli), è mamma di Presley, 26 anni modello a sua volta, e di Kaia Gerber, di 24, tra le top più richieste a livello internazionale. Entrata nel mondo della moda a 17 anni, scoperta da un fotografo locale mentre ancora studiava al liceo, la svolta per Cindy Crawford arrivò con Peter Lindbergh, che la fotografò nel 1990 assieme ad altre colleghe per la copertina di British Vogue. A consolidarne la fama fu anche la sua partecipazione a un video di un celebre brano di George Michael, Freedom! 90. Oggi gestisce una sua compagnia di produzione, è socia - da oltre 20 anni - di un'azienda di skincare e ha una linea di decor per la casa (che genera ogni anno 350 milioni di dollari di fatturato). Brand ambassador per diversi marchi, continua a posare per diverse riviste di moda. 

Cindy Crawford, mito senza tempo tra moda e bellezza

1 di 17
© Afp | Cindy Crawford con Valentino a Parigi nel 1997 per la sfilata di presentazione della collezione Haute Couture autunno inverno 1998
© Afp | Cindy Crawford con Valentino a Parigi nel 1997 per la sfilata di presentazione della collezione Haute Couture autunno inverno 1998
© Afp | Cindy Crawford con Valentino a Parigi nel 1997 per la sfilata di presentazione della collezione Haute Couture autunno inverno 1998

© Afp | Cindy Crawford con Valentino a Parigi nel 1997 per la sfilata di presentazione della collezione Haute Couture autunno inverno 1998

© Afp | Cindy Crawford con Valentino a Parigi nel 1997 per la sfilata di presentazione della collezione Haute Couture autunno inverno 1998

Leggi anche
Christy Turlington in passerella nel 1991 e nel 2024 e nuovo volto di Lancôme (photo credits: Hao Zeng x Lancôme)

Christy Turlington, da american top model “perennial” a musa beauty

Naomi Campbell

Naomi in body nero regina della sfilata dei 30 anni di Dsquared2

Cindy Crawford e il rapporto con l'invecchiamento

 Nel corso di diverse interviste Cindy Crawford ha mosso diverse critiche verso il ricorso eccessivo ai fotoritocchi e ha rivelato di avere un rapporto piuttosto sereno con il tempo che passa: "Viviamo in un mondo segnato dall'ageismo e tendiamo a essere anche molto autocritici - ha dichiarato a People -. Bisognerebbe invece accettarsi ed essere se stessi". Negli ultimi anni ha cambiato il suo approccio verso la bellezza: "La salute è l'aspetto più importante. Perché mi alleno? Per poter fare una lunga escursione o giocare a pickleball. Non vuoi che la tua vita si restringa man mano che invecchi". 

Claudia Schiffer, Naomi, Carla Bruni, Kate Moss: le super top nelle sfilate Anni '90

1 di 16
© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel
© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel
© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel

© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel

© IPA | Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell, Carla Bruni e Kate Moss in passerella a Parigi nel 1994 per le collezioni prêt-à-porter di Chanel

Leggi anche
Heidi Klum, bellezza dirompente che non teme il passare del tempo

Heidi Klum, bellezza pro botox e topless: "Non temete di mostrarvi"

Moda e miti, 25 anni senza Gianni Versace: cosa resta del suo mondo

cindy crawford
top

Sullo stesso tema