Addio Valentino, sui social l’affetto dei protagonisti della moda

La scomparsa di Valentino e le reazioni social del mondo della moda. Con il passare delle ore su Instagram si sono succeduti messaggi di profonda commozione, ammirazione, affetto e gratitudine da parte dei suoi colleghi e di chi ha lavorato con lui o ha potuto misurarsi con la sua arte. Tra i più emozionanti, quello che tutto il mondo legato al fashion attendeva: le parole di Pierpaolo Piccioli, legatissimo al designer, da cui era stato scelto nel 1999 per portarlo a lavorare con lui.