Addio Valentino, sui social l’affetto dei protagonisti della moda

Da Pierpaolo Piccioli ad Alessandro Michele, dalla famiglia Armani a Donatella Versace, alla modella Cindy Crawford
Valentino a Roma alla presentazione del docu-film "Valentino: The Last Emperor" (2009) © IPA
La scomparsa di Valentino e le reazioni social del mondo della moda. Con il passare delle ore su Instagram si sono succeduti messaggi di profonda commozione, ammirazione, affetto e gratitudine da parte dei suoi colleghi e di chi ha lavorato con lui o ha potuto misurarsi con la sua arte. Tra i più emozionanti, quello che tutto il mondo legato al fashion attendeva: le parole di Pierpaolo Piccioli, legatissimo al designer, da cui era stato scelto nel 1999 per portarlo a lavorare con lui.
“Così hai deciso che era giunto il momento – scrive Piccioli, oggi al timone di Balenciaga –. Posso accettare la tua assenza, ma mai la tua morte. La memoria, il ricordo e l'amore rimangono con noi per sempre, e credo che sia così che non abbandoniamo mai veramente chi amiamo”.
Si dice “immensamente addolorato” Alessandro Michele, attuale direttore creativo di Valentino: “Se, come ha detto un poeta – sottolinea nel suo post –, “amare significa continuare il discorso di un altro”, allora il nostro compito è quello di accogliere questo debito d’amore, custodire quel discorso che ci precede, tenerlo vivo nel tempo che ci è dato, perché continui a parlare nei gesti che compiamo e nel modo in cui abitiamo il mondo”.
La famiglia Armani con Leo Dell’Orco hanno ricordato come “Valentino incarnava l'eccellenza della couture, il rigore artigianale e una visione unica della moda fatta di linee pure, colori iconici e bellezza assoluta”. In occasione della scomparsa di Giorgio Armani, lo scorso settembre, lo stesso Valentino aveva pubblicato sul suo account personale un bellissimo ricordo dedicato al collega: "Un amico, mai un rivale"
Donatella Versace è stata tra i primi a condividere dal suo account il suo messaggio di affetto: “Oggi abbiamo perso un vero maestro che sarà ricordato per sempre per la sua arte. Il mio pensiero va a Giancarlo, che non lo ha mai lasciato solo in tutti questi anni”.
Ed è di una profondità struggente, nella sua semplicità, il post con cui Giancarlo Giammetti – braccio destro e compagno del grande couturier – dice addio a Valentino. “Forever”, per sempre:
La Camera Nazionale della Moda Italiana onora lo stilista attraverso le parole del presidente Carlo Capasa: “Valentino Garavani è stato un creatore di bellezza ed eleganza senza tempo. La sua moda ha attraversato epoche, culture, generazioni e lingue, ispirando sogni, visioni e un profondo senso di eccellenza”.
Tra le super top, spicca il pensiero di Cindy Crawford: “Sono addolorata nell'apprendere della scomparsa di Valentino Garavani. Era un vero maestro nel suo mestiere e gli sarò sempre grata per gli anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con lui”.