Rosso Valentino, com'è nato il colore amato da regine del cinema, star e first lady

Come fosse parte del suo lascito più immediato e riconoscibile. Il rosso Valentino è nato da un'immagine rimasta impressa nella memoria del leggendario couturier quando era ancora giovanissimo: una sera, all'Opera di Barcellona, lo sguardo fu catturato da una donna vestita di rosso che spiccava nella folla per intensità e presenza scenica. Un colpo di fulmine estetico che, negli anni, è diventato un'ossessione felice e poi una firma. Quando Valentino avviò infatti il suo percorso come stilista e costruì l'immaginario della sua maison, decise che la "donna Valentino" dovesse identificarsi proprio con quel rosso.