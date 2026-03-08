Non è la prima volta in cui Arisa parla della condizione delle donne nella società contemporanea. Nel corso del 2025 l'ha fatto tramite il singolo Nuvole, che ha descritto come il suo "gesto d'amore per dare voce e forza a tutte le donne che pensano di non farcela e invece poi ce la fanno". Nel corso di un’intervista a Tgcom24 è scesa più nel dettaglio, spiegando di aver scelto Nuvole come titolo del brano "perché le nuvole sono assimilabili alle bolle di sapone nell'aria che poi però scoppiano".