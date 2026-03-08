8 marzo, ecco il messaggio di Arisa che conquista le sue fan
La cantante ha condiviso la foto della pagina di un’agenda sulla quale ha scritto delle considerazioni legate alla Giornata internazionale della Donna
In occasione della Giornata internazionale della Donna, che si celebra ogni anno l'8 marzo, diverse celebrità hanno condiviso riflessioni e messaggi sui social. Tra di loro c'è anche la cantante Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, che su Instagram ha condiviso con i suoi follower delle frasi che hanno spinto varie persone a definirla "meravigliosa".
Il messaggio di Arisa
Nella foto pubblicata da Arisa c’è la pagina di un'agenda sulla quale la cantante ha scritto a mano delle frasi dedicate all'8 marzo. "Che ogni donna possa esistere senza paura. Essere rispettata senza spiegarsi. Amare senza tremare. Vivere libera senza chiedere scusa. Auguri a tutte le donne e a chi donna si sente". L'artista ha firmato il messaggio con l’abbreviazione del suo vero nome: "Ros".
La canzone dedicata a tutte le donne
Non è la prima volta in cui Arisa parla della condizione delle donne nella società contemporanea. Nel corso del 2025 l'ha fatto tramite il singolo Nuvole, che ha descritto come il suo "gesto d'amore per dare voce e forza a tutte le donne che pensano di non farcela e invece poi ce la fanno". Nel corso di un’intervista a Tgcom24 è scesa più nel dettaglio, spiegando di aver scelto Nuvole come titolo del brano "perché le nuvole sono assimilabili alle bolle di sapone nell'aria che poi però scoppiano".
Secondo lei, "l'amore potrebbe essere assimilato a una nuvola che cambia forma, non resta sempre nello stesso punto". Arisa ha spiegato che la canzone è una testimonianza con la quale vuole lanciare un messaggio inequivocabile: "Ciò che ci fa male non è mai amore".
Cosa lega "Nuvole" al messaggio dell’8 marzo?
Dal punto di vista armonico, Nuvole è un brano diviso in tre parti. Si tratta di una scelta voluta per "evocare tre momenti diversi della presa di coscienza da parte della donna e del suo dolore". Inizialmente la protagonista della canzone si accorge che qualcosa è cambiato nella sua relazione, in un secondo momento prova a impegnarsi per mantenere in piedi il rapporto, ma poi arriva alla conclusione che la cosa migliore da fare è scrivere la parola "fine". Con Nuvole, Arisa ha voluto ricordare a tutte le donne che porre fine a una relazione infelice non è sbagliato e che non bisogna mai accontentarsi di un amore fasullo. Messaggi che si trovano anche nel post pubblicato su Instagram in occasione dell'8 marzo.