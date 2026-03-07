8 marzo: tante iniziative per la Giornata della donna

NAPOLI - Tra le iniziative con cui la città e i dintorni celebrano l'8 marzo ricordiamo: l'apertura straordinaria delle sezioni femminili delle terme di Pompei, con ingresso gratuito per le donne, e itinerari sulla cosmesi e gli ornamenti femminili alla Villa di Poppea, ad Oplontis/Torre Annunziata. A Palazzo Reale, oltre alla visita degli appartamenti storici, sono previste visite guidate dedicate alle figure femminili della corte borbonica, con racconti su regine, nobildonne e protagoniste della storia del Regno di Napoli. Presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, domenica 8 marzo tutte le donne potranno entrare gratuitamente e partecipare alla visita speciale “Sguardi di donna”, un percorso tra opere e protagoniste femminili della storia dell’arte. Protagonista del percorso è la pittrice Artemisia Gentileschi, con in più la possibilità di ammirare capolavori come la "Danae" di Tiziano e opere del Parmigianino. Il percorso tratteggia diverse figure femminili rappresentate nell’arte: sante, martiri, eroine ma anche protagoniste della vita quotidiana.