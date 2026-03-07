8 marzo: tante iniziative per la Giornata della donna
Eventi e manifestazioni in tutta Italia dedicati alle figure femminili, dai personaggi storici alle eroine di vita quotidiana
© Istockphoto
Domenica 8 marzo, Giornata della Donna, è una ricorrenza sentita e partecipata che si celebra in tutta Italia con numerosi eventi all’insegna dell’impegno, ma anche della cultura, dello sport e del benessere. Gli appuntamenti sono moltissimi e vanno ben oltre le mimose: si va dai concerti, agli spettacoli teatrali a omaggi dedicati a diversi illustri personaggi femminili. Per conoscerli tutti è bene consultare i siti Internet della propria città o regione: qui di seguito ne riportiamo solo alcuni, a titolo di esempio, in varie città d’Italia.
IL MINISTERO DELLA CULTURA invita tutte le donne a scoprire e a visitare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese: domenica 8 marzo 2026 l'ingresso sarà gratuito, o a un costo simbolico, per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali. Numerose iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento: per conoscerlo basta visitare il sito Internet del Ministero all'indirizzo: https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2026.
ROMA - La Sovrintendenza Capitolina, nelle giornate di sabato7 e domenica 8, propone diverse attività nei musei e sul territorio, tra cui visite, itinerari, dibattiti e proiezioni alla scoperta di alcune donne protagoniste della Storia e anche della figura femminile nell’arte e nel tempo, senza dimenticare la nascita degli stereotipi di genere. Ad esempio, presso l'Orto Botanico di Roma, torna “La Flor - Natura al femminile”, una giornata condotta da donne e per le donne (ma non solo), nel corso della quale si terranno momenti di musica, cultura, approfondimento, per ragionare insieme sui traguardi e sulle aspettative delle donne di domani. Inoltre, sabato e domenica torna Il Mercatino delle Streghe, un villaggio dedicato al mondo dell’occulto, dell’esoterismo e dell’artigianato magico, con un'ampia area market dedicata all’artigianato esoterico, con espositori selezionati: rimedi naturali, amuleti, cristalli, incensi, tavole magiche, carte per la divinazione, libri sulle tradizioni magiche e molto altro ancora. Appuntamento presso la Città dell’Altra Economia. Nella capitale si svolgono inoltre alcuni concerti, tra cui quello dei Nomadi (sabato 7 marzo, Auditorium Parco della Musica).
MILANO - Nell'ambito dell'iniziativa “8 marzo al museo”, per cui le donne possono accedere gratuitamente a musei, castelli, ville, e altri luoghi della cultura statali, segnaliamo tra i musei più interessanti che aderiscono all’iniziativa il Museo del Cenacolo Vinciano, a cui si potrà accedere gratuitamente ma con l’obbligo di prenotazione, e la Pinacoteca di Brera. Inoltre, ospitata nella suggestiva Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, si svolge la mostra "Le Alchimiste" di Anselm Kiefer, con oltre quaranta grandi tele. Il cimitero Monumentale propone il percorso: “Grandi donne” per scoprire alcuni illustri personaggi femminili che hanno fatto la storia sepolti in uno dei cimiteri più importanti d’Italia, da Clara Maffei a Lina Merlin, tanti i nomi al femminile che hanno lasciato il segno. Infine, dal 2 all’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna e della Giornata Mondiale contro l’HPV, le ASST lombarde promuovono una settimana di iniziative gratuite dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori.
VENEZIA - La città della Laguna propone, nell'ambito del calendario “Marzo Donna 2026” alcune iniziative che si propongono di concentrare l'attenzione sulle violenze e sulle discriminazioni ancora perpetrate nella nostra società. Il programma comprende un centinaio di iniziative che proseguono per un intero mese con conferenze, spettacoli, conferenze, mostre, presentazione di libri, manifestazioni sportive e molto altro. Tra gli appuntamenti principali spiccano, domenica 8 marzo il tradizionale corteo lungo il Canal Grande da San Marcuola alla Salute, dedicato alle appassionate della voga. A partire dalle 9 del mattino si svolge inoltre la “Corsa Rosa” lungo le vie di Mestre e Marghera.
BOLOGNA - Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14 si svolge l'evento: "Tutte le donne della Certosa", una passeggiata insieme a Roberto Martorelli nel Cimitero Monumentale della Certosa, ora Patrimonio dell'Umanità UNESCO per far rivivere la memoria di alcune grandi donne della città che nelle epigrafi vengono ricordate come autrici di un importante contributo nella società, ma anche come mogli, spose, sorelle. Così rivivono Brigida, Gualberta, Lina, Tommasina, persone che hanno operato nel mondo della cultura, della politica e dello spettacolo. Il Museo del Risorgimento, invece, con “Tessere Libertà” propone un itinerario che mette in luce il ruolo fondamentale delle donne che, durante l'Ottocento bolognese, scelsero di abitare la sfera pubblica. Dalle barricate ai salotti, la presenza e le scelte femminili non furono un contorno, ma una forza consapevole che fece la differenza.
NAPOLI - Tra le iniziative con cui la città e i dintorni celebrano l'8 marzo ricordiamo: l'apertura straordinaria delle sezioni femminili delle terme di Pompei, con ingresso gratuito per le donne, e itinerari sulla cosmesi e gli ornamenti femminili alla Villa di Poppea, ad Oplontis/Torre Annunziata. A Palazzo Reale, oltre alla visita degli appartamenti storici, sono previste visite guidate dedicate alle figure femminili della corte borbonica, con racconti su regine, nobildonne e protagoniste della storia del Regno di Napoli. Presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, domenica 8 marzo tutte le donne potranno entrare gratuitamente e partecipare alla visita speciale “Sguardi di donna”, un percorso tra opere e protagoniste femminili della storia dell’arte. Protagonista del percorso è la pittrice Artemisia Gentileschi, con in più la possibilità di ammirare capolavori come la "Danae" di Tiziano e opere del Parmigianino. Il percorso tratteggia diverse figure femminili rappresentate nell’arte: sante, martiri, eroine ma anche protagoniste della vita quotidiana.