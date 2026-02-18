Cinque splendidi castelli da visitare in Liguria

CASTELLO DELLA PIETRA, Vobbia, (Genova) - Un esempio straordinario di castello incastonato nella roccia, nascosto nell'entroterra tra due torrioni di puddinga, un particolare conglomerato di rocce, che lo nascondeva alla vista dei nemici e lo rendeva inespugnabile. Il Castello della Pietra è situato all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Antola; oggi è raggiungibile con una suggestiva escursione di circa un’ora e mezza lungo l’itinerario storico-naturalistico del Sentiero dei Castellani, con partenza dal borgo di Vobbia. In alternativa si può seguire in auto la provinciale tra Vobbieta e Vobbia, e percorrere poi a piedi un sentiero nel bosco a gradoni che porta al castello in circa 20 minuti di salita. Il castello, edificato intorno all’anno Mille, appartenne ai vescovi di Tortona e successivamente alle famiglie Spinola e Adorno. Dopo anni di abbandono, è stato restaurato negli anni '80 e '90, ed è oggi visitabile: all’interno si possono vedere la suggestiva cisterna scavata nella roccia, i camini e le sale interne. Il castello non è arredato, ma è suggestivo apprezzare la vastità degli spazi e l’effetto mimetismo in mezzo alle imponenti rocce che lo circondano.Il castello resta chiuso in caso di allerta meteo.