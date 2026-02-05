Spagna: in viaggio sulla Via dell’Argento

I PUNTI DI INTERESSE – L’itinerario entra in Castilla e Lèon attraverso la Sierra de Béjar, una spettacolare zona montuosa e Riserva della Biosfera UNESCO, tra paesaggi verdeggianti e cime che raggiungono i 2500 metri di altitudine: questa zona è un luogo ideale per la fotografia naturalistica, con la possibilità di avvistare caprioli, daini, aquile imperiali iberiche e avvoltoi monaci. Muovendo verso nord si incontrano alcuni borghi storici, tra cui Candelario, uno dei più pittoreschi della regione, dichiarato Complesso Storico-Artistico e noto per i suoi balconi in legno e le strade acciottolate. Non si deve mancare la visita alla città storica di Béjar con la sua villa rinascimentale "El Bosque" e l'arena più antica di Spagna. Gli appassionati di buona cucina devono invece fare tappa a Guijuelo, riferimento gastronomico di fama internazionale grazie ai suoi prosciutti e salumi iberici. La città più importante è però Salamanca, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, con la sua Plaza Mayor, le splendide cattedrali e soprattutto l'università, la cui storia risale all’epoca celtica: fondata intorno al 1100, è tutt'oggi uno dei principali centri intellettuali di Spagna. Proseguendo ancora verso nord, l’itinerario raggiunge Zamora, che porta con orgoglio il titolo di Città del Romanico, grazie alle sue 22 chiese edificate in questo stile.