Breuil-Cervinia: sei cose da fare oltre allo sci

© Istockphoto | Il panorama di Breuil-Cervinia, con il maestoso Cervino sullo sfondo
Ai piedi della montagna più bella del mondo non mancano le attività appassionanti anche senza scendere in pistadi Raffaella Martinotti
Breuil-Cervinia non ha bisogno di presentazioni: è una delle destinazioni più belle e ambite dell’arco alpino, tanto splendida da aver incantato persino il New York Times che l’ha inserita tra i 52 luoghi, uno per ogni settimana dell’anno, da visitare nel 2026. Per gli sciatori è il paradiso della neve: grazie alla sua altitudine di oltre 2000 metri e al clima rigido di alta montagna, il comprensorio sciistico è sempre abbondantemente innevato, senza soffrire della carenza di neve da cui sono afflitte molte altre stazioni: salendo ulteriormente in quota si scia praticamente dieci-undici mesi all’anno, estate compresa, su un comprensorio che si collega a Valtournenche e Zermatt con oltre 360 km di piste totali, e circa 150-154 km per la sola area Breuil-Cervinia/Valtournenche. Eppure, la stazione ha molto da offrire anche senza mettere gli sci ai piedi, con attività a volte curiose e sempre gratificanti.
UN APRÈS-SKY GLAM E MONDANO – I locali notturni sono moltissimi e offrono numerose occasioni di divertimento pomeridiano e notturno, sempre all’insegna del glam e del lusso. Oltre ai negozi in paese, per un raffinato shopping, la Cervinia notturna si rivela nelle cene di charme nei ristoranti in paese e nelle baite a bordo pista, all'insegna della tradizione valdostana rivisitata in chiave di lusso glam e discreto. I rifugi, che durante il giorno accolgono gli sciatori desiderosi di una pausa di ristoro, la sera si raggiungono in motoslitta, per degustazioni di vini e cene sotto le stelle. Per citare solo un nome: il Super G, in località Plan Torrette, presso la seggiovia Pancheron Breuil, raggiungibile con gli sci o, la sera, con una corsa di una decina di minuti con il gatto delle nevi, è uno dei locali più trendy per una cena, una degustazione o una festa. Oltre a un menù con i piatti della tradizione valdostana rivisitati in chiave contemporanea, il locale offre persino la pizza, naturalmente arricchita di ingredienti prezioso come il tartufo.
DA CERVINIA A ZERMATT SENZA ESSERE SCIATORI – Il Matterhorn Alpine Crossing è un modernissimo sistema di funivia che collega Breuil Cervinia a Zermatt e viceversa senza bisogno di sciare, con viste spettacolari sul Cervino e sul ghiacciaio. L’intero percorso dura circa un’ora e mezzo (lo stesso al ritorno) e offre una splendida esperienza turistica. Si parte da Cervinia con la cabinovia che sale fino a Plan Maison e da lì si prosegue fino a Cime Bianche Laghi e poi a Plateau Rosà – Testa Grigia (circa 3400). Qui si trova la stazione a valle del Matterhorn Alpine Crossing, un modernissimo impianto trifune, con le cabine disegnate da Pininfarina, due delle quali sono "Crystal Ride": hanno cioè il pavimento trasparente per una full immersion nella meraviglia della montagna. Al termine di una corsa che dura appena quattro minuti, si arriva al Piccolo Cervino, a 3821 metri di altitudine. Qui è visitabile la grotta di ghiaccio, situata a 15 metri di profondità e accessibile attraverso una galleria di 50 metri scavata nel ghiaccio. Dalla stazione di arrivo si gode di un panorama ammaliante, con vista a 360 gradi sulle Alpi, ammirando ben 38 vette oltre i 4.000 metri e 14 ghiacciai, con il Cervino maestoso di fronte, il Monte Rosa, il Monte Bianco, il Breithorn, e altre cime svizzere. Da lì, comincia la discesa verso Zermatt per mezzo degli impianti Trocadero Steg e Furi, fino in paese. Per tornare a casa si ripercorre lo stesso itinerario in senso inverso. Punto dolente di questa splendida esperienza è il costo, che per andata e ritorno si aggira intorno ai 250 euro. https://matterhornalpinecrossing.com/it.
IL CALDO BENESSERE DI UNA SPA SULLA NEVE – Per rilassare i muscoli dopo una giornata di sport al freddo non c’è niente di meglio di una saura, seguita da lunga e pigra immersione nell’acqua calda di un idromassaggio con vista sui monti, riposo nella grotta di sale e un massaggio personalizzato. Tutto questo si può fare nel centro benessere Adara Spa dell’hotel VRetreats Cervino, aperto anche agli esterni. VRetreats Cervino è una confortevole struttura in legno e vetro unica nel suo genere, in una splendida posizione e tante attività: nella Spa si trovano un’ampia piscina in cui nuotare con vista sulla Grande Becca, un’ampia vasca idromassaggio, due saune, il bagno turco, il bagno di ghiaccio, la stanza del sale per i relax, l’angolo tisane e una palestra attrezzata per il fitness. Il rituale da provare, tra il nutrito menu di trattamenti proposti per il viso e per il corpo, è il Rituale Gran Cervino, che sfrutta il potere detossinante del sale infuso con olio alle erbe di alta montagna e menta piperita selvatica del Piemonte, in sinergia con estratti di calendula e anice che regalano una vera sferzata di energia e un piacevole effetto tonificante e rassodante. E, per concludere un pomeriggio di relax, ci si può regalare una vera esperienza valdostana con una cena al ristorante Abrì, in cui scegliere il proprio piatto preferito in un ricco menù à la carte, per immergersi nei sapori più intensi e autentici della gastronomia di montagna. https://www.vretreats.com/cervino/
PASSEGGIATE E CIASPOLATE – Una classica esperienza di montagna è quella offerta dalle ciaspolate: a Cervinia ci si può inoltrare in sentieri immersi in boschi ammantati di neve, oppure in quota lungo percorsi battuti, oppure intorno al celebre Lago Blu, nel quale si può ammirare la sagoma del Cervino che si riflette sulla superficie quando il laghetto non è gelato o coperto di neve. L’offerta di itinerari e di proposte è ricchissima con tracciati e difficoltà per tutte le gambe. L’ideale è informarsi presso l’ente del turismo di Cervinia o sul sito www.cervinia.it.
AVVENTURA SLEDDOG – Un’attività che sta riscuotendo crescente successo è lo sleddog, ovvero la guida della slitta tirata dai cani: si tratta di un’esperienza divertentissima e sicura, adatta a tutti, anche ai bambini sopra i 9 anni. Gli adulti e i ragazzini guidano da soli una slitta tirata da due a quattro cani a seconda del peso, mentre i bambini più piccoli vengono trasportati sulla slitta dell’istruttore. Si comincia con un breve addestramento in cui si imparano i comandi essenziali da impartire ai cani, il modo di frenare e di curvare: ciascuno sale poi sulla sua slitta, tenendosi in equilibrio su due pattini di legno e si parte, in fila indiana, guidati dall’istruttore, sempre pronto a intervenire in caso di necessità. È bene mettere in conto qualche innocuo capitombolo nella neve, ma non ci sono pericoli: il tracciato e ben segnato e al massimo si finisce nella neve fresca, per lo spasso di tutti: per questo è bene essere vestiti da sci ed essere ben coperti. L’attività sfrutta la naturale predisposizione di alcune razze canine alla corsa nella neve e alla trazione, per mantenere attiva la muscolatura: nessun cane viene maltrattato o soffre per il lavoro di tirare la slitta, tanto è vero che occorre spesso trattenere il loro entusiasmo per mantenere la slitta a una velocità adatta a un principiante. Per informazioni: www.siberianahuskysleddog.com/.
TOUR IN MOTOSLITTA – La motoslitta, mezzo di trasporto e di lavoro nei paesi nordici, è da tempo utilizzata per divertimento e svago. L'esperienza prevede una semplice lezione di guida e un tour accompagnati da un istruttore verso i luoghi più belli e suggestivi della conca del Cervino, attraverso boschi e campi di neve. Le escursioni possono essere di diversa lunghezza e durata, per principianti (bambini compresi) e per guidatori esperti. Il tracciato proposto già alle prime esperienze è molto suggestivo: parte del tragitto ripercorre l'interno della vecchia pista di bob e si immerge in graziosi boschetti, tra panorami emozionanti. Informazioni presso l'APT di Cervinia.