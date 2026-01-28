Breuil-Cervinia: sei cose da fare oltre allo sci

DA CERVINIA A ZERMATT SENZA ESSERE SCIATORI – Il Matterhorn Alpine Crossing è un modernissimo sistema di funivia che collega Breuil Cervinia a Zermatt e viceversa senza bisogno di sciare, con viste spettacolari sul Cervino e sul ghiacciaio. L’intero percorso dura circa un’ora e mezzo (lo stesso al ritorno) e offre una splendida esperienza turistica. Si parte da Cervinia con la cabinovia che sale fino a Plan Maison e da lì si prosegue fino a Cime Bianche Laghi e poi a Plateau Rosà – Testa Grigia (circa 3400). Qui si trova la stazione a valle del Matterhorn Alpine Crossing, un modernissimo impianto trifune, con le cabine disegnate da Pininfarina, due delle quali sono "Crystal Ride": hanno cioè il pavimento trasparente per una full immersion nella meraviglia della montagna. Al termine di una corsa che dura appena quattro minuti, si arriva al Piccolo Cervino, a 3821 metri di altitudine. Qui è visitabile la grotta di ghiaccio, situata a 15 metri di profondità e accessibile attraverso una galleria di 50 metri scavata nel ghiaccio. Dalla stazione di arrivo si gode di un panorama ammaliante, con vista a 360 gradi sulle Alpi, ammirando ben 38 vette oltre i 4.000 metri e 14 ghiacciai, con il Cervino maestoso di fronte, il Monte Rosa, il Monte Bianco, il Breithorn, e altre cime svizzere. Da lì, comincia la discesa verso Zermatt per mezzo degli impianti Trocadero Steg e Furi, fino in paese. Per tornare a casa si ripercorre lo stesso itinerario in senso inverso. Punto dolente di questa splendida esperienza è il costo, che per andata e ritorno si aggira intorno ai 250 euro. https://matterhornalpinecrossing.com/it.