Friuli-Venezia Giulia: l’inverno accogliente delle montagne della Carnia

LE CIASPOLATE - Lontano dalla folla, con le racchette ai piedi, si parte per scoprire angoli silenziosi e incantati, boschi che sembrano custodire segreti antichi, radure che si aprono come pagine bianche. Si respira l’aria frizzante che riempie i polmoni, ascoltando il suono della neve fresca che scricchiola sotto i passi, diretti verso un rifugio dove godere il profumo di prodotti locali, cioccolata calda, frutta sotto spirito e altri sapori autentici. Si può ciaspolare anche di notte, sotto il cielo stellato, ascoltando i fruscii e i rumori notturni, e ammirando il ritmo lento della natura. E per chi vuole vivere un’emozione davvero unica, ci sono le Lanternate nel bosco: avventure affascinanti per grandi e piccol: si avanza nel buio, guidati solo dalla luce calda delle lanterne a petrolio, mentre la neve diventa argento. E alla fine, ad attendere i partecipanti ci sono degustazioni di prodotti locali in luoghi suggestivi come la Torre Moscarda, di epoca medievale. Per chi non dispone dell’attrezzatura, è possibile noleggiare ciaspole, torce e racchette da neve direttamente in loco.