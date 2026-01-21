Sci al chiaro di luna tra lo Sciliar e il Sassolungo

Moonlight Classic: per sciatori romantici e per campioni internazionali in garadi Nadia Baldi
Foto: Armin © Ufficio stampa
Sugli sci al chiaro di luna: un’esperienza che tutti possono provare la sera del 30 gennaio sull’Alpe di Siusi. L’occasione è la Moonlight Classic Alpe di Siusi, la gara di sci di fondo in tecnica classica che vede la partecipazione di big dello sport di tutto il mondo insieme a tanti amatori che intendono prendersela comoda facendo una sciata panoramica non competitiva sotto la luna (quasi) piena sull’altipiano più esteso d’Europa.
Il percorso si snoda in uno dei paesaggi più caratteristici e riconoscibili di tutto l’arco alpino, una pianura ad alta quota che appare incantevole più di sempre sotto la luce bianca e soffusa del plenilunio: siamo ai piedi del massiccio dello Sciliar, sotto ai Denti di Terrarossa e non lontano si impongono il Sassopiatto e il Sassolungo.
Il tracciato viene preparato in anticipo per chi voglia provarlo, innevato a dovere con neve naturale e se necessario con l’ausilio di quella artificiale, per essere solcato dal nostro viaggiatore in cerca di emozione e dagli sciatori più prestanti, allenati per questo appuntamento col chiaro di luna di fine gennaio da 18 anni. Numerosi atleti di alto livello stanno attualmente utilizzando l’Alpe di Siusi per la preparazione ai Giochi Olimpici, tra cui anche Jessie Diggins, medaglia olimpica e vincitrice della Coppa del Mondo nella scorsa stagione. Tra l’altro da quest’anno la competizione entra a far parte della serie Ski Classic Challengers, che comprende prestigiose gare di sci di fondo in tutto il mondo.
Il lungo anello del percorso visto dall’alto appare tale e quale un disegno d’arte contemporanea sull’altipiano bianco come una tela spennellata da oltre 1000 fiaccole che guidano gli sciatori. La gara si divide in due possibili percorsi, quello più impegnativo da 30 chilometri e il secondo da 15 chilometri, su un totale di oltre 50 chilometri di piste da sci di fondo attualmente aperte e pronte. Per gli appassionati non competitivi e per gli sciatori romantici nella categoria Just for Fun invece non si usa il cronometro, perché ciascuno deve seguire il proprio ritmo, fermandosi a scattare qualche foto di tanto in tanto.
Secondo il programma a partire dalle 16 tutti gli appassionati possono raggiungere il tendone a Compatsch, dove si possono fare chiacchiere e sorseggiare bevande calde insieme agli sciatori; alle 19 i suonatori dei corni alpini, i tiratori di frusta e i Plattlergitschn dell’Alpe di Siusi danno spettacolo per grandi e piccini, per lasciar posto poi alle 19.30 alla musica Blues, al Rock & Pop con gli "Speed up". Alle 20 il rintocco delle campane della Chiesa di Compatsch segnerà la partenza di tutti i partecipanti alla 18esima Alto Adige Moonlight Classic Alpe di Siusi. Alle 20.10, dopo aver agganciato gli sci, parte il gruppo “Just for Fun” sul tracciato dei 5 km adatto a principianti e sciatori in vacanza. Il momento del via è avvincente per tutti, ma a esaltare gli animi sarà soprattutto l’atmosfera di quella notte speciale, da scolpire nella memoria indipendentemente dalla conquista del podio da parte dei concorrenti più abili e veloci.
Più o meno dopo una mezz’ora arriveranno al traguardo i primi dei 15 km, mentre chi gareggia sui 30 km arriverà dalle 21.15 in poi. Per gli spettatori che rimarranno a Compatsch nei pressi del tendone intorno alle 20.10 si terrà un incontro con i pionieri dello sport invernale, che indosseranno costumi e attrezzature di una volta per presentarsi al pubblico.
Alle 22 circa si terranno le premiazioni all’interno del tendone nella Flower Ceremony. Da quel momento largo al divertimento nell’After Show Party ballando al caldo nel tendone fino a notte fonda; all’1 ci sarà l’ultima discesa della funivia dall’Alpe di Siusi fino a Siusi, mentre alle 03 l’ultima corsa del bus per Siusi).
© Ufficio stampa
Foto: Armin Verbessert-RR