Sci al chiaro di luna tra lo Sciliar e il Sassolungo

Secondo il programma a partire dalle 16 tutti gli appassionati possono raggiungere il tendone a Compatsch, dove si possono fare chiacchiere e sorseggiare bevande calde insieme agli sciatori; alle 19 i suonatori dei corni alpini, i tiratori di frusta e i Plattlergitschn dell’Alpe di Siusi danno spettacolo per grandi e piccini, per lasciar posto poi alle 19.30 alla musica Blues, al Rock & Pop con gli "Speed up". Alle 20 il rintocco delle campane della Chiesa di Compatsch segnerà la partenza di tutti i partecipanti alla 18esima Alto Adige Moonlight Classic Alpe di Siusi. Alle 20.10, dopo aver agganciato gli sci, parte il gruppo “Just for Fun” sul tracciato dei 5 km adatto a principianti e sciatori in vacanza. Il momento del via è avvincente per tutti, ma a esaltare gli animi sarà soprattutto l’atmosfera di quella notte speciale, da scolpire nella memoria indipendentemente dalla conquista del podio da parte dei concorrenti più abili e veloci.