Il Parco Giardino Sigurtà riapre il 7 marzo e dà il via a Tulipanomania, la fioritura di tulipani più grande d’Italia

Tulipanomania 2026: un mosaico di colori progettato 9 mesi prima - Ideato e curato da Giuseppe Sigurtà, Amministratore Delegato del Giardino, Tulipanomania è molto più di una mostra floreale: è un lavoro che comincia in autunno, con scelte botaniche, studi agronomici e test sulle varietà che meglio si adatteranno al terreno e al clima, garantendo armonia tra forme, altezze e tempi di fioritura. Una cura riconosciuta a livello internazionale: il Festival ha ricevuto negli anni premi prestigiosi come il titolo di Miglior Festival di Tulipani del mondo e il World Tulip Innovation Award.

L’edizione 2026 porta con sé una lunga lista di novità. Prima fra tutte, lo Show Garden, raddoppiato rispetto all’anno precedente, che quest’anno si estende su 4.000 metri quadrati con 200 varietà di tulipani: un percorso di isole cromatiche e linee fluide, pensato per svelare la fioritura in maniera graduale e sorprendente.

Accanto a questo spazio iconico, il Parco introduce nuove aiuole ispirate all’arte astratta, giochi visivi che trasformano i prati in quadri en plein air. Tornano le amate aiuole galleggianti – quasi un centinaio – ancorate sui laghetti e diventate così celebri da essere richieste persino dal parco olandese Keukenhof. Lungo la Passeggiata Panoramica, 8 panchine in legno e 30 balconate fiorite offriranno nuovi punti di sosta, mentre tra i boschi faranno capolino i tulipani di seconda generazione.

A completare l’esperienza, cinque totem esagonali alti due metri ospiteranno pannelli dedicati alla storia, alla botanica e alla cultura del tulipano, dalla Turchia al Nord Europa fino al celebre fenomeno economico della “Tulipomania” del Seicento olandese.