Il Parco Giardino Sigurtà riapre il 7 marzo e dà il via a Tulipanomania, la fioritura di tulipani più grande d’Italia

Visite guidate gratuite, nuove installazioni, progetti culturali e un milione di tulipani: il Parco alle porte di Verona inaugura una stagione ricca di colori, innovazioni e iniziative speciali, incluse le celebrazioni per la Festa della Donna
Con l’allungarsi delle giornate e il primo tepore primaverile, a Valeggio sul Mincio torna ad aprirsi uno dei giardini più affascinanti d’Europa: il Parco Giardino Sigurtà, 60 ettari di natura, storia e paesaggi che sabato 7 marzo 2026 riaccoglieranno i visitatori dopo la consueta pausa invernale. L’attesa è quella delle grandi occasioni: la nuova stagione segue un 2025 da oltre 450mila ingressi e si apre con un’offerta ricchissima, tra visite guidate, eventi speciali e, soprattutto, il ritorno dell’amatissimo Festival di Tulipanomania, la fioritura di tulipani più importante d’Italia.
Il risveglio della natura accompagna i primi passi all’interno del Parco: le forsizie giallo vivo, il prunus Pissardi dai toni rosati, i prati che tornano a distendersi come velluto verde, i primi narcisi e giacinti che annunciano la stagione delle grandi fioriture. Un preludio perfetto a ciò che accadrà da metà marzo ai primi di maggio: oltre un milione di tulipani colorerà viali, radure, laghetti e scenografie botaniche studiate nei minimi dettagli.
Tulipanomania 2026: un mosaico di colori progettato 9 mesi prima - Ideato e curato da Giuseppe Sigurtà, Amministratore Delegato del Giardino, Tulipanomania è molto più di una mostra floreale: è un lavoro che comincia in autunno, con scelte botaniche, studi agronomici e test sulle varietà che meglio si adatteranno al terreno e al clima, garantendo armonia tra forme, altezze e tempi di fioritura. Una cura riconosciuta a livello internazionale: il Festival ha ricevuto negli anni premi prestigiosi come il titolo di Miglior Festival di Tulipani del mondo e il World Tulip Innovation Award.
L’edizione 2026 porta con sé una lunga lista di novità. Prima fra tutte, lo Show Garden, raddoppiato rispetto all’anno precedente, che quest’anno si estende su 4.000 metri quadrati con 200 varietà di tulipani: un percorso di isole cromatiche e linee fluide, pensato per svelare la fioritura in maniera graduale e sorprendente.
Accanto a questo spazio iconico, il Parco introduce nuove aiuole ispirate all’arte astratta, giochi visivi che trasformano i prati in quadri en plein air. Tornano le amate aiuole galleggianti – quasi un centinaio – ancorate sui laghetti e diventate così celebri da essere richieste persino dal parco olandese Keukenhof. Lungo la Passeggiata Panoramica, 8 panchine in legno e 30 balconate fiorite offriranno nuovi punti di sosta, mentre tra i boschi faranno capolino i tulipani di seconda generazione.
A completare l’esperienza, cinque totem esagonali alti due metri ospiteranno pannelli dedicati alla storia, alla botanica e alla cultura del tulipano, dalla Turchia al Nord Europa fino al celebre fenomeno economico della “Tulipomania” del Seicento olandese.
Un giardino che racconta storie - Passeggiare nel Parco Sigurtà significa attraversare ambienti che cambiano aspetto a ogni stagione. I viali alberati accompagnano i visitatori tra aceri, carpini, pini e boschi antichi, mentre i laghetti ospitano carpe giapponesi, gallinelle d’acqua e piante acquatiche che seguono il ritmo delle stagioni. La Grande Quercia, più che quattro secoli di storia e 40 metri d’altezza, domina silenziosa come una sentinella verde; il Viale delle Rose, simbolo del Parco, attende la bella stagione per mostrare il suo splendore.
Tra le mete più apprezzate, soprattutto dai più piccoli, la Fattoria con caprette, asini e galline; il celebre Polirinto, uno dei labirinti più belli al mondo; l’Eremo settecentesco, il Castelletto, la Grotta Votiva e i romantici Laghetti Fioriti del Grande Tappeto Erboso.
Eventi, progetti e iniziative speciali - La stagione 2026 non sarà solo botanica. Tornano i progetti culturali come i Giovani Ambasciatori di Tulipanomania, che coinvolgono le scuole primarie del territorio; gli appuntamenti di Sabato d’Artista (21 marzo e 18 aprile), che trasformano il Parco in un atelier a cielo aperto; e la Nature Challenge, la sfida Instagram dedicata agli scatti più emozionanti.
Festa della Donna: ingresso a 5 euro - Domenica 8 marzo, secondo giorno di apertura, il Parco celebrerà la Festa della Donna con un ticket speciale da 5 euro, acquistabile esclusivamente online e valido per tutti i visitatori. Un’occasione per immergersi nei profumi e nei colori della natura nascente, tra tulipani precoci, forsizie luminose e panorami mozzafiato sulla Valle del Mincio.
Informazioni pratiche - Il Parco sarà aperto tutti i giorni dal 7 marzo al 15 novembre. La visita può svolgersi a piedi, in bicicletta (propria o a noleggio), in golf-cart elettrico con audio guida, a bordo del trenino panoramico o dello shuttle elettrico (in date selezionate).
Disponibili cinque punti ristoro, aree picnic e uno shop interno. Non è consentito l’accesso ai cani, fatta eccezione per i cani guida.