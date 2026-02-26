Montecampione, il paradiso delle ciaspole

MONTECAMPIONE - La stazione è composta da due distinti nuclei residenziali: Montecampione 1200, che costruisce il centro del paese, con la maggior parte degli appartamenti, i servizi e le attività commerciali, e il Plan di Montecampione, a quota 1800 m, con il complesso Le Baite, collegato a Montecampione 1200 da una strada carrozzabile. Montecampione 1200 è un villaggio vacanze composto da una ventina di iconici complessi residenziali, costruiti in armonia con il territorio, e da alcune decine di villette immerse nel verde. Il centro abitato è inserito in un contesto naturale molto suggestivo, affacciato alla valle dalla quale si intravvede in lontananza il lago d'Iseo, tra splendidi panorami e boschi di abeti e latifoglie. Il villaggio non ha un centro vero e proprio, ma si articola intorno a quattro diversi punti di interesse: la Piazzetta, al centro del villaggio, intorno alla quale si raccolgono le attività commerciali, il Laghetto, dove durante l’inverno si può praticare il pattinaggio e durante l’estate la pesca, La Splaza e Valgrande alla partenza degli impianti sciistici. I diversi punti del villaggio sono collegati tra loro da un servizio di navetta gratuita che collega con frequenza i vari luoghi di interesse, tanto che è possibile lasciare l’auto in parcheggio e spostarsi comunque rapidamente e senza difficoltà. Dalla Splaza parte una seggiovia che serve una pista perfetta per bambini e principianti.