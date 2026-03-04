L’Irlanda conquista Milano con una settimana di eventi e feste

© Ufficio stampa | DanzaFlash: foto: MarcelloCh
Dall’8 al 17 marzo la cultura dell’Isola Verde è protagonista sotto la Madonnina con musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento
Arriva a Milano una delle settimane più divertenti del calendario annuale: da domenica 8 a martedì 17 marzo, giorno di San Patrizio, si celebra la Ireland Week con numerosissimi eventi che hanno come protagonista l’Isola di Smeraldo. Una collezione travolgente di eventi che raccontano la cultura dell’Irlanda attraverso iniziative anche sorprendenti, tra cultura, musica, artigianato, film, danza, sport e tanto altro. L’edizione 2026 presenta un programma inedito, in cui un’allegra invasione di musicisti, artigiani, artisti, ballerini, maestri del gusto, operatori dell’industria turistica dalle diverse contee irlandesi colorano di verde la città, senza dimenticare lo sport, con gli atleti del calcio gaelico e gli appassionati di golf. Milano, insomma, per una settimana trasforma in angoli di Irlanda: piazze, strade, cinema, botteghe storiche e, naturalmente, i pub, per vivere la suggestione di qualche ora irlandese senza prendere un aereo. Le parole d’ordine di questa esperienza sono immersività e interattività.
“EXPERIENCE IRELAND” - Cascina Cuccagna domenica 8 marzo ospita una giornata esperienziale con oltre 30 attività tra workshop, degustazioni, incontri, esperienze “mani in pasta” incentrate sul gusto (pane, cioccolato e altre delizie), laboratori di artigianato, lezioni di danza e momenti interattivi per visitare l’Irlanda attraverso tecnologie virtuali. Si potranno anche provare gli sport gaelici e il golf, che in Irlanda vanta alcuni campi tra i più belli del mondo. Tutto ciò è reso possibile dagli oltre 20 rappresentanti dell’industria turistica irlandese, in un evento che quest’anno, per la prima volta, vede presenti anche aziende del tessile e della tradizionale maglieria irlandese, in collaborazione con Enterprise Ireland (l’agenzia governativa irlandese per lo sviluppo delle imprese). A completare il viaggio virtuale, una mostra fotografica dedicata ai paesaggi e alle icone irlandesi. Sono in programma anche cinque interessanti Travel Talks, incontri di approfondimento su temi come: il turismo gastronomico, gli sport irlandesi, i luoghi irlandesi protagonisti di famosi film e serie TV e il legame tra Guinness e Irlanda, la bevanda diventata vera e propria icona culturale dell’Isola di Smeraldo. Orari dalle 11.30 alle 19.00. La partecipazione è totalmente gratuita, fino ad esaurimento posti.
IN BARCA SUI NAVIGLI CON MUSICA IRLANDESE - Novità dell’edizione 2026, da martedì 10 a martedì 17 marzo, sono i giri sull’amatissimo Battello Navigli “Rigoletto” per godere della bellezza dei canali milanesi da una prospettiva speciale, naturalmente all’insegna del verde: ogni sera, dalle 18.30 alle 21.00 , la navigazione è allietata dalla musica irlandese suonata dal vivo da ben cinque diverse band: 10 marzo, I Santi Bevitori; 11–14 marzo, Ar An Talamh; 15 marzo, Andrea Rock & Lorena Vezzaro; 16 marzo, Keltaholics Trio; 17 marzo, Duilleoga Duo.
BIKE FOOD TOUR - Altra novità di questa edizione è il Bike Food Tour: giovedì 12 marzo, appuntamento a due ruote in collaborazione con lo storico marchio milanese di biciclette Rossignoli, per una pedalata amatoriale all’insegna del verde, con partenza dall’iconico negozio Rossignoli in corso Garibaldi: le tappe sono scandite da momenti di degustazione di specialità irlandesi. Il primo stop è all’Hard Rock Cafè di Via Dante e il secondo all’Old Fox Pub, in piazza Sant’Agostino, proseguendo poi verso la Darsena, prima di tornare nuovamente da Rossignoli per un’ultima dolce degustazione.
PER I CINEFILI: UNA RASSEGNA AD HOC - Anteo Palazzo del Cinema ospita da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, una rassegna con cinque film di culto in lingua originale con sottotitoli: Dragon Trainer, adattamento live-action che ha trasformato i paesaggi dell'Irlanda del Nord in Berk, l'isola fantastica della saga; A Big Bold Beautiful Journey, avventura onirica e sentimentale con l’attore irlandese Colin Farrell; Dance First, l'intimo biopic diretto da James Marsh che ripercorre l'enigma letterario di Samuel Beckett tra Dublino e Parigi; Four Mothers, brillante commedia corale, adattamento dell’italiano Pranzo di Ferragosto, ambientata in una vivace Dublino contemporanea; e infine Sunphlowers, toccante dramma rurale che racconta la storia di una vedova nel cuore della campagna irlandese.
L’IRLANDA A ”FA’ LA COSA GIUSTA!” – Dal 13 al 15 marzo l’Irlanda è presente alla fiera del consumo etico e degli stili di vita sostenibili per raccontare un’Irlanda autentica, verde e sorprendente, da scoprire in viaggi lenti, rispettosi e immersi nella natura con esperienze di trekking lungo scenari selvaggi e incontaminati, e ciclovie.
GLI SPORT: GOLF E CALCIO GAELICO – Tra i protagonisti della settimana ci sono anche due sport espressione della tradizione dell’isola: il golf e il calcio gaelico. Si può assistere ad un match di calcio gaelico presso l’A.S Rugby Milano, a Segrate, sabato 14 marzo, dalle 13.30 alle 16.30. Parte invece l’8 marzo il circuito Golf in Ireland in collaborazione con Acentro GolfVacanze che prevede 10 gare tra marzo e aprile presso il Golf Club Rovedine, dove è previsto anche un Open Day il giorno venerdì 13 marzo) con lezioni gratuite di introduzione al golf.
SPECIALITÀ GASTRONOMICHE IRLANDESI – Il buon cibo non può mancare nel ricco programma della settimana con la possibilità di assaggiare tagli scelti di carne irlandese e, all’ora di pranzo, alcuni piatti tradizionali, tra cui il celebre Irish Stew (stufato irlandese), soprattutto in occasione della tre giorni irlandese che lo “Spirit de Milan” porta in scena durante il week-end che precede San Patrizio.
HAPPY ST PATRICK’S DAY – Il culmine della festa si raggiunge nel giorno di San Patrizio, Patrono d’Irlanda. Tra gli eventi da segnalare lo “Spirit of Irelan”, all’insegna di musica dal vivo, piatti tipici irlandesi e danza tradizionale, a cura dell’associazione Gens d’Ys. Ricco anche il programma del “Pogue Mahone’s”, che per tutta la settimana propone concerti, appuntamenti speciali e momenti dedicati alla cultura irlandese. Le celebrazioni coinvolgono inoltre diversi pub cittadini, tra cui l’Hard Rock Cafe. .
L’IRELAND WEEK IN ALTRE CITTÀ - Il Festival, nato a Milano, cresce di anno in anno coinvolgendo altre città, tra cui Genova e Roma. Per conoscere il programma completo degli appuntamenti, sito internet: www.ireland.com/it-it/.