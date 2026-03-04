L’Irlanda conquista Milano con una settimana di eventi e feste

“EXPERIENCE IRELAND” - Cascina Cuccagna domenica 8 marzo ospita una giornata esperienziale con oltre 30 attività tra workshop, degustazioni, incontri, esperienze “mani in pasta” incentrate sul gusto (pane, cioccolato e altre delizie), laboratori di artigianato, lezioni di danza e momenti interattivi per visitare l’Irlanda attraverso tecnologie virtuali. Si potranno anche provare gli sport gaelici e il golf, che in Irlanda vanta alcuni campi tra i più belli del mondo. Tutto ciò è reso possibile dagli oltre 20 rappresentanti dell’industria turistica irlandese, in un evento che quest’anno, per la prima volta, vede presenti anche aziende del tessile e della tradizionale maglieria irlandese, in collaborazione con Enterprise Ireland (l’agenzia governativa irlandese per lo sviluppo delle imprese). A completare il viaggio virtuale, una mostra fotografica dedicata ai paesaggi e alle icone irlandesi. Sono in programma anche cinque interessanti Travel Talks, incontri di approfondimento su temi come: il turismo gastronomico, gli sport irlandesi, i luoghi irlandesi protagonisti di famosi film e serie TV e il legame tra Guinness e Irlanda, la bevanda diventata vera e propria icona culturale dell’Isola di Smeraldo. Orari dalle 11.30 alle 19.00. La partecipazione è totalmente gratuita, fino ad esaurimento posti.

