Malta in primavera: una stagione perfetta

© Istockphoto | Malta, La Valletta
© Istockphoto | Malta, La Valletta
Le temperature miti invitano alla scoperta dell’arcipelago, tra cultura, sport ed eventi pasquali
© Istockphoto | Malta, La Valletta
© Istockphoto | Malta, La Valletta
La primavera e il periodo di Pasqua sono una stagione perfetta per visitare Malta, grazie alle temperature miti e alla natura in piena fioritura: La Valletta, capitale dell’isola e Patrimonio dell’Umanità Unesco, si mostra nella sua dimensione più piacevole con luce limpida, clima lieve e un ritmo che invita alla scoperta. La bella stagione offre, oltre a un clima ideale, un ricco calendario di mostre, concerti, performance e piccoli festival diffusi che animano palazzi storici e spazi culturali della capitale. L’Isola di Gozo, anima rurale dell'arcipelago, offre un perfetto equilibrio tra natura, cultura e tradizione: con i suoi paesaggi collinari, tra vallate e altipiani punteggiati da piccoli villaggi, è nota per il suo forte legame con i miti e le leggende del Mediterraneo: da molti è identificata con l'isola della ninfa Calipso descritta nell'Odissea di Omero.
LA VALLETTA - Nonostante le sue dimensioni contenute, Malta offre al viaggiatore moltissimi siti storici e culturali da visitare. La Valletta, capitale dell’isola, è Patrimonio UNESCO, con un corredo artistico e architettonico tra i più ricchi del Mediterraneo, frutto della sua storia stratificata e dei secoli di influenza dei Cavalieri di San Giovanni. La devozione al Sacro Ordine dei Cavalieri, che dominò l’isola per oltre due secoli, conferisce alla città un aspetto inconfondibile con i suoi stemmi, palazzi di rappresentanza e numerosissime chiese. Una passeggiata per le vie acciottolate del centro storico, o tra i palazzi barocchi e le imponenti fortificazioni, è un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di gioielli architettonici e tesori ad accesso libero, come il monumentale Valletta City Gate, opera di Renzo Piano, la vicina Fontana dei Tritoni. Sono da visitare gli Upper Barrakka Gardens, gli splendidi giardini con vista panoramica sul Porto Grande, e la Concattedrale di San Giovanni per ammirare i capolavori di Caravaggio, tra cui la celebre "Decollazione di San Giovanni Battista". Senza dimenticare, poi, il celebre Forte Sant'Elmo con il Museo Nazionale della Guerra: situato sulla punta della penisola, offre viste spettacolari sul porto e una ricca collezione di testimonianze storiche. Altra meta imperdibile è il Palazzo del Gran Maestro, un tempo residenza del Gran Maestro dell’Ordine di Malta: al suo interno si possono visitare eleganti sale decorate, tra cui la Sala del Consiglio, la Sala delle Udienze dell’ex Gran Maestro, la Sala da pranzo ufficiale, splendidi cortili e l’Armeria, con migliaia di armature e armi. Un’altra esperienza da fare è la gita a bordo di una dgħajsa, la caratteristica gondola maltese, per attraversare il fiordo e raggiungere le Tre Città, per ammirare dal mare la bellezza dello skyline de La Valletta.
GOZO – L’isola si raggiunge da La Valletta con una breve traversata in traghetto. Offre un mix unico di templi millenari, paesaggi costieri mozzafiato e tradizioni religiose. Il viaggiatore appassionato di storia e architettura trova qui numerosissimi spunti di visita, mentre chi apprezza la quiete e il relax, potrà approfittare del clima mite e della natura incontaminata per regalarsi anche qualche bagno primaverile in un mare cristallino. Gli arenili più belli sono la spiaggia rosso- arancio di Ramla Bay, la più famosa di Gozo, la spiaggia di Dwejra e l’Inland Sea, il cosiddetto “mare interno”, una laguna collegata al mare aperto tramite un tunnel nella roccia. Tra i siti culturali da visitare ricordiamo i templi di Ġgantija, le strutture megalitiche risalenti a epoca preistorica, tra le strutture autoportanti più antiche al mondo; ugualmente interessante è la visita alla Cittadella (Victoria), l'antica città fortificata che domina la capitale Rabat e offre una vista spettacolare a 360°; e il Santuario di Ta' Pinu, maestosa basilica neoromanica isolata nella campagna, meta di pellegrinaggio e celebre per i suoi mosaici moderni sul sagrato.
LO SPORT – Le attività outdoor trovano a Malta una vera palestra a cielo aperto. Chi ama correre nella natura trova uno scenario perfetto sulle scogliere di Dingli lungo il sentiero che si snoda lungo questi maestosi precipizi sul mare, tra panorami spettacolari. I trekking più belli sono all’interno del Majistral History & Nature Park, il più grande parco naturale di Malta, tra macchia mediterranea e antichi bunker militari con numerosi punti panoramici. Gli appassionati di arrampicata possono mettersi alla prova presso l’arco naturale di Wied il-Mielaħ, a Gozo, le cui pareti calcaree offrono sfide tecniche e vie adatte a tutti i livelli di esperienza in un contesto paesaggistico unico. Sempre a Gozo, infine, le antiche saline si trasformano in un bellissimo percorso tecnico per mountain bike, per pedalare tra storia e natura, scoprendo nello stesso tempo il processo di estrazione del sale marino, utilizzato ancora oggi.
GLI EVENTI DI PASQUA – Il periodo primaverile, oltre a offrire un clima mite e particolarmente piacevole, è un momento dell’anno molto ricco di iniziative e di eventi che completano piacevolmente il soggiorno. La Pasqua è, in particolare è vissuta con particolare intensità, tra riti antichi, statue portate a spalla e tradizioni che si tramandano da generazioni. Ogni villaggio ha la sua festa, ciascuna con un proprio carattere, con processioni, bande musicali, luminarie e comunità che si riuniscono nelle piazze. In particolare, il 6 aprile, giorno di Pasqua, si svolgono due divertenti cacce all'uovo per famiglie: la prima è la “Easter Egg Hunt – Għar Dalam Cave & Museum” presso Birżebbuġa, città costiera nella parte meridionale di Malta, in cui la cerca delle uova avviene all'interno del sito preistorico, con attività educative per bambini. La seconda è la “Easter Egg Hunt – Gozo Nature Museum”: si svolge presso la Cittadella di Gozo, nella cornice del museo naturale.
ALTRI EVENTI DI PRIMAVERA – Man mano che la primavera avanza, si intensifica il programma di appuntamenti. Segnaliamo in particolare "Touch Nature! – Accessible Heritage" (8 aprile, National Museum of Natural History, Mdina), con percorsi inclusivi e attività tattili per avvicinare il pubblico al patrimonio naturale dell'isola; il 10 aprile, sempre presso il National Museum of Natural History, Mdina, si svolge l'evento per famiglie "Mermaids, Unicorns and Other Fantastic Creatures", dedicato ai bambini e ispirata al mondo delle creature fantastiche. Il 18 aprile, presso i musei di Birgu, si svolge l’evento “Museums by Candlelight – Special Opening” un’apertura serale dei musei con visite a lume di candela. Dal 18 al 30 aprile si svolge inoltre il Malta International Fireworks Festival, una competizione internazionale tra produttori di fuochi d'artificio locali e stranieri, famosa per la sincronizzazione dei fuochi con la musica in uno spettacolare scenario notturno sul mare. Infine la Festa delle Fragole ( 26 aprile 2026, Mġarr) per celebrare l’agricoltura maltese e le sue tradizioni, dedicata alle fragole locali, dolci e saporite, con creazioni culinarie che uniscono tradizione e innovazione.