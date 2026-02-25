Malta in primavera: una stagione perfetta

LA VALLETTA - Nonostante le sue dimensioni contenute, Malta offre al viaggiatore moltissimi siti storici e culturali da visitare. La Valletta, capitale dell’isola, è Patrimonio UNESCO, con un corredo artistico e architettonico tra i più ricchi del Mediterraneo, frutto della sua storia stratificata e dei secoli di influenza dei Cavalieri di San Giovanni. La devozione al Sacro Ordine dei Cavalieri, che dominò l’isola per oltre due secoli, conferisce alla città un aspetto inconfondibile con i suoi stemmi, palazzi di rappresentanza e numerosissime chiese. Una passeggiata per le vie acciottolate del centro storico, o tra i palazzi barocchi e le imponenti fortificazioni, è un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta di gioielli architettonici e tesori ad accesso libero, come il monumentale Valletta City Gate, opera di Renzo Piano, la vicina Fontana dei Tritoni. Sono da visitare gli Upper Barrakka Gardens, gli splendidi giardini con vista panoramica sul Porto Grande, e la Concattedrale di San Giovanni per ammirare i capolavori di Caravaggio, tra cui la celebre "Decollazione di San Giovanni Battista". Senza dimenticare, poi, il celebre Forte Sant'Elmo con il Museo Nazionale della Guerra: situato sulla punta della penisola, offre viste spettacolari sul porto e una ricca collezione di testimonianze storiche. Altra meta imperdibile è il Palazzo del Gran Maestro, un tempo residenza del Gran Maestro dell’Ordine di Malta: al suo interno si possono visitare eleganti sale decorate, tra cui la Sala del Consiglio, la Sala delle Udienze dell’ex Gran Maestro, la Sala da pranzo ufficiale, splendidi cortili e l’Armeria, con migliaia di armature e armi. Un’altra esperienza da fare è la gita a bordo di una dgħajsa, la caratteristica gondola maltese, per attraversare il fiordo e raggiungere le Tre Città, per ammirare dal mare la bellezza dello skyline de La Valletta.