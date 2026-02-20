Le spiagge Best of the Best al mondo secondo TripAdvisor: l’Italia è ottava

© Istockphoto | 1 Isla Pasion, Cozumel, Messico
© Istockphoto | 1 Isla Pasion, Cozumel, Messico
La classifica è dominata da Isla La Passion (Messico): la più votata per l’Italia è La Pelosa, in Sardegna, all’ottavo posto e unica della Top Ten
© Istockphoto | 1 Isla Pasion, Cozumel, Messico
© Istockphoto | 1 Isla Pasion, Cozumel, Messico
La classifica delle spiagge più belle del mondo secondo gli utenti di Tripadvisor torna anche quest’anno alla fine dell’inverno, per far sognare e per ispirare le scelte dei viaggiatori di tutto il mondo. Una classifica che ormai è un must globale: i “Travellers' Choice Best of the Best” è infatti compilata in base alla quantità di recensioni inviate e all’apprezzamento espresso dai viaggiatori. Quest’anno, prima in classifica è la spiaggia di Isla Pasion, a Cozumel, in Messico, alla quale la vincitrice dello scorso anno, la cretese Elafonissi, cede lo scettro e una posizione. Al terzo posto si trova un'altra spiaggia di Creta, Balos Lagoon. Il miglior piazzamento per i lidi italiani è ottenuto dalla spiaggia La Pelosa, in Sardegna. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che lo scorso anno era terza, nel 2026 scivola in 18esima posizione ed è comunque la prima del Belpaese a seguire il piazzamento de La Pelosa.
Il titolo "Travellers' Choice Best of the Best" riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi e viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. Dei circa 8 milioni di profili presenti sulla piattaforma, meno dell'1% raggiunge questo traguardo. Ecco allora la classifica mondiale di quest'anno.
1 Isla Pasion, Cozumel, Messico - Isla Pasion è indicata come luogo ideale per rilassarsi: il mare è cristallino e la spiaggia è splendida, con comodi posti a sedere per riposare e un'ampia ombra in cui rilassarsi per ammirare un bellissimo paesaggio. Il personale cordiale assicura un funzionamento ottimale, con ottimo cibo e attività divertenti.
2 Elafonissi Beach, Creta - Prima assoluta lo scorso anno, quest'anno l'incantevole spiaggia rosa cede una posizione e si classifica seconda. Il colore incantevole della sabbia e il mare con acque turchesi devono essere visti con i propri occhi per credere che possa esistere un luogo così bello. Le acque più profonde invitano a tutti i tipi di avventura per gli adulti: nuoto, snorkeling, ecc., mentre a riva l’acqua resta bassa ed è perfetts per tutta la famiglia. E i tramonti sono un vero spettacolo.
3 Balos Lagoon, Creta - Un luogo da cartolina, lontano dalla folla: la laguna di Balos offre acque cristalline e morbida sabbia bianca con un'atmosfera intima e raccolta. È di facile accesso, con acque calme e poco profonde, il che la rende ideale per le famiglie con bambini. E se viene appetito, il bar sulla spiaggia serve bevande e spuntini.
4 Eagle Beach, Aruba - Eagle Beach è una delle spiagge meno affollate di Aruba, e continua a offrire la morbida sabbia bianca, le acque calde e le spettacolari viste al tramonto per cui è conosciuta l'isola. Qui ciascuno può trovare tutte le proprie attività preferite, come nuoto, snorkeling e moto d'acqua. Non mancano i servizi, come bagni e parcheggio gratuito.
5 Praia da Falésia Olhos de Agua, Portogallo - Praia da Falésia è conosciuta per la sua sabbia dorata, le scintillanti acque blu e per le sue suggestive scogliere. Tra attività più gettonate ci sono i bagni di sole sulla grande riva, il nuoto e il body surf tra le onde. Le passeggiate lungo il sentiero panoramico in cima alle scogliere sono un'esperienza da non perdere, per ammirare i panorami mozzafiato.
6 Banana Beach, Phuket, Thailandia - Una spiaggia bellissima e ben attrezzata per lo sport: si possono fare snorkeling o immersioni intorno alle splendide barriere coralline, oppure cavalcare le onde su una tavola. E, per rilassarsi, ci sono i massaggi sulla spiaggia, o la possibilità di mangiare e bere.
7 La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, California - Una spiaggia panoramica con le acque blu-verdi e scogliere suggestive. È un popolare luogo per il surf e ospita foche, leoni marini e pozze di marea. Si possono fare belle passeggiate sul lungomare, o praticare il kayak, il SUP e ammirare splendidi tramonti.
8 Spiaggia La Pelosa, Sardegna, Italia - Il lido è molto frequentato dalle famiglie, dove le acque cristalline rimangono all'altezza delle ginocchia fino a molto lontano dalla riva. Unica accortezza è prestare attenzione alle meduse e alle rocce appuntite se ci si tuffa. È bene arrivare di buon mattino perché il luogo è sempre affollato.
9 Manly Beach, Sydney, Australia - Manly Beach si trova al centro di tutto, letteralmente. Si trova a poca distanza dal centro di Sydney, è circondato da negozi e caffetterie e offre la possibilità di fare surf nell'oceano o di tuffarsi in piscine di acqua salata. Basta fare una passeggiata sulla lunga passerella sulla spiaggia per ammirare le viste panoramiche.
10 - Boulders Beach Penguin Colony, Simon's Town, Sudafrica - Sabbia sottile su cui distendersi, acqua fresca per una bella nuotata e passerelle per passeggiare: a Boulders risiedono anche i pinguini africani, facili da avvistare nelle mattine tranquille, prima che la spiaggia si affolli.