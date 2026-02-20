Le spiagge Best of the Best al mondo secondo TripAdvisor: l’Italia è ottava

La classifica delle spiagge più belle del mondo secondo gli utenti di Tripadvisor torna anche quest’anno alla fine dell’inverno, per far sognare e per ispirare le scelte dei viaggiatori di tutto il mondo. Una classifica che ormai è un must globale: i “Travellers' Choice Best of the Best” è infatti compilata in base alla quantità di recensioni inviate e all’apprezzamento espresso dai viaggiatori. Quest’anno, prima in classifica è la spiaggia di Isla Pasion, a Cozumel, in Messico, alla quale la vincitrice dello scorso anno, la cretese Elafonissi, cede lo scettro e una posizione. Al terzo posto si trova un'altra spiaggia di Creta, Balos Lagoon. Il miglior piazzamento per i lidi italiani è ottenuto dalla spiaggia La Pelosa, in Sardegna. La Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che lo scorso anno era terza, nel 2026 scivola in 18esima posizione ed è comunque la prima del Belpaese a seguire il piazzamento de La Pelosa.