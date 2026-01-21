Africa: sei viaggi da sogno da fare nel 2026

L'Africa è una terra di richiamo ancestrale, di grandi avventure e di esperienze che non possono trovare uguali in nessun altro posto al mondo. Culla della specie umana e della sua civiltà, è patria di una fauna selvatica che non conosce uguali e di scenari naturali che possono trovarsi solo qui. È anche una meta speciale per i viaggiatori, che vi trovano una varietà di esperienze e di bellezza da esplorare in una grande varierà di itinerari, dal Marocco al Sudafrica. Lonely Planet ne suggerisce sei, tra cultura, natura e sport adrenalinici.