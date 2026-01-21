Africa: sei viaggi da sogno da fare nel 2026

© Istockphoto | Egitto: il Nilo ad Assuan
© Istockphoto | Egitto: il Nilo ad Assuan
Dal Marocco al Sudafrica, ciascuno può trovare la propria dimensione, per un viaggio da fare almeno una volta nella vita
© Istockphoto | Egitto: il Nilo ad Assuan
© Istockphoto | Egitto: il Nilo ad Assuan
L'Africa è una terra di richiamo ancestrale, di grandi avventure e di esperienze che non possono trovare uguali in nessun altro posto al mondo. Culla della specie umana e della sua civiltà, è patria di una fauna selvatica che non conosce uguali e di scenari naturali che possono trovarsi solo qui. È anche una meta speciale per i viaggiatori, che vi trovano una varietà di esperienze e di bellezza da esplorare in una grande varierà di itinerari, dal Marocco al Sudafrica. Lonely Planet ne suggerisce sei, tra cultura, natura e sport adrenalinici.
EGITTO, IN CROCIERA SUL NILO - Non c'è modo migliore per scoprire la civiltà dell'Antico Egitto che visitare il Paese a bordo di una delle navi che percorrono il corso del Nilo, fiume sacro degli Antichi Egizi. La navigazione può essere effettuata in molti modi diversi: a bordo di una feluca, la classica imbarcazione a vela locale, oppure nel confortevole lusso di una nave da crociera, magari accompagnati da un egittologo pronto a raccontare ogni enigma di una civiltà antichissima e per certi versi ancora misteriosa. In ogni caso si ottiene una straordinaria carrellata sulla storia e sui fasti della civiltà dei faraoni: le navi percorrono lentamente il corso del fiume, facendo tappa nei luoghi di interesse, tra antichi e stupefacenti templi, città desertiche, oasi. Gli itinerari, solitamente, prendono il via ad Assuan, ben collegata ai principali centri per via aerea, e risalgono verso il nord, oppure da Luxor, percorrendo il fiume in senso inverso.
KENYA, TANZANIA E LA GRANDE MIGRAZIONE - Chia ama gli spettacoli selvaggi non deve perdere le emozioni della Grande Migrazione, nella savana del Serengeti in Tanzania e del Masai Mara in Kenya. Qui, immense mandrie composte da quasi 2 milioni di gnu e zebre si muovono in perfetta sincronia, seguendo istinti atavici, affinati nel corso di millenni. Gli animali seguono le piogge e migrano nei diversi luoghi della prateria alla ricerca di cibo e di sopravvivenza, inseguite costantemente dai predatori. Il periodo migliore per assistere alla Grande Migrazione è tra aprile e ottobre, anche se è possibile viverne diverse fasi durante tutto l’anno. Dormire in un campo tendato in piena savana, sempre in compagnia di esperte guide locali, offre emozioni infinite, dalla magia del tramonto sulla savana al sentire la voce delle belve che si aggirano di notte.
CITTÀ DEL CAPO E LA GARDEN ROUTE IN SUDAFRICA - Un itinerario on the road lungo la celebre Garden Route, il cui nome richiama immediatamente la vegetazione lussureggiante di questa regione, e la sua biodiversità, tra le più ricche al mondo. Si parte da Mossel Bay, a circa 400 chilometri a est di Città del Capo, e si attraversa il capo occidentale del Sudafrica, verso est, tra spiagge, lagune e foreste. Il tracciato si soda lungo la costa meridionale, tra meravigliosi paesaggi: si attraversano foreste, montagne, lagune e si osserva l’oceano da una prospettiva unica. Si toccano anche importanti località, come il Parco Nazionale Tsitsikamma, dove il clima mite tutto l'anno permette di effettuare escursioni e attività all’aperto e sport, tra cultura e paesaggi.
IL MAROCCO, TRA MONTAGME E MEDINE - Il Marocco è un vero cosmo nel quale convivono bellezze naturali mozzafiato, antiche civiltà e alcuni dei mercati più animati e caratteristici del mondo. Un trekking nella valle di Aït Bougmez nell’Alto Atlante è un modo per esplorare un mondo rurale, nel quale si continua a vivere secondo le tradizioni di una volta. Nelle antiche medine delle città Imperiali, Fes, Meknes, Rabat e Marrakech, si rivive il fascino del passato, oppure ci si immerge nella chiassosa animazione dei suq più pittoreschi che si possano immaginare. E a Marrakech non si può mancare lo spettacolo del tramonto sulla piazza Jamaa el Fna, la più grande della città, che la sera si trasforma in un caleidoscopio di attività e di personaggi, dall'incantatore di serpenti al venditore di acqua.
IN NAVIGAZIONE TRA LE ISOLE DI CAPOVERDE - Un arcipelago composto da dieci isole vulcaniche nell'Atlantico, celebre per i suoi paesaggi diversificati, tanto che ogni isola costituisce un mondo a sé: ci sono spiagge di sabbia bianca, zone montuose e rigogliose, altre dal carattere desertico. Ad esempio, a Fogo, si vedono ovunque i segni del vulcano attivo: le spiagge sono di sabbia nera, numerosi villaggi sono abbandonati e circondati da campi coperti di lava. Boa Vista, al contrario, ha un interno arido, con le dune del deserto di Viana spazzate dal vento, ma anche spiagge dorate, bagnate da un mare turchese. L’isola di Santo Antão, invece, ha cime scoscese, canyon lussureggianti e sinuose valli fluviali. Non resta che esplorale, anche sfruttando le corse delle numerose compagnie di traghetti, che collegano tra loro le isole vicine.
ZIMBABWE E CASCATE VITTORIA - Una delle destinazioni naturalistiche più splendide e sottovalutate dell’Africa, a cominciare dalle Cascate Vittoria, le più grandi al mondo. In Zimbawe si possono ammirare inoltre migliaia di elefanti e feroci predatori, tra cui leoni, ghepardi e licaoni, da ammirare in un safari fotografico in compagnia di alcune delle migliori guide del continente, e soggiornando in eccellenti lodge. Hwange è il parco nazionale più grande del paese, con una superficie di quasi 15mila chilometri quadrati: qui vivono i cosiddetti Big Five, ovvero leoni, bufali, leopardi, elefanti e rinoceronti. Oltre a visitare i parchi si possono scoprire pittoreschi mercati di artigianato locale. Per visitare le cascate sul grande fiume Zambesi, larghe 1,6 km e, si può fare un tour in elicottero, o mettersi alla prova in una delle numerose attività adrenaliniche proposte sul luogo, dal bungee jumping, allo zip-lining, fino al gorge swinging, che consiste nel lanciarsi da una piattaforma sospesa su una forra (gorge) e oscillare liberamente, con un movimento simile a un'altalena o un pendolo gigante. Chi preferisce attività più tranquille può godersi splendide camminate lungo sentieri panoramici.