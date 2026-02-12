Turismo cinematografico: sempre più spesso si parte ispirati da film o serie tv

DAI DOCUMENTARI ALLE PIATTAFORME SOCIAL – La tendenza a lasciarsi ispirare da immagini e video è una tendenza che si va affermando in modo crescente. Uno studio realizzato qualche tempo fa ha riconosciuto il peso notevole dei libri e dei documentari come fonte di ispirazione per chi sogna una vacanza: il peso delle immagini, che si tratti di pellicole cinematografiche, di scenari che compaiono nelle serie proposte delle piattaforme streaming o dei moltissimi contenuti multimediali visti sui social, mostra il peso sempre crescente delle immagini nel suscitare la curiosità e a indirizzare le scelte di chi organizza la propria vacanza. Il ruolo delle produzioni audiovisive e dei volti famosi nella costruzione dell’immagine delle destinazioni, anche di quelle ancora poco conosciute è dimostrato da alcuni casi paradigmatici: tra questi spicca il personaggio del commissario Montalbano, che ha fatto conoscere al grande pubblico la provincia di Ragusa, tra Scicli e Porto Empedocle, trasformandoli quasi in mete di pellegrinaggio; oppure il caso del film “Il Falsario”, che ha esordito subito al primo posto tra i film più visti sulle piattaforme di streaming ed è ambientato tra Roma, Ostia, Frascati negli anni '70. Si è visto come l’interesse e la curiosità sollevati dai prodotti audiovisivi è stata in grado di rivitalizzare anche località minori che, fino a quel momento, avevano conosciuto flussi turistici molto esigui, ma che dopo il successo di film e serie, si sono ritrovati improvvisamente al centro di numeri consistenti di visitatori. Per citare ancora due casi davvero eclatanti, basta pensare a Matera, fino a una decina di anni fa del tutto isolata e diventata improvvisamente oggetto del desiderio dei viaggiatori internazionali dopo l’uscita del film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson del 2004. È di poche settimane fa, invece, il caso dell’ultimo film di Cecco Zalone “Buen Camino”, che ha fatto letteralmente esplodere su Google le ricerche sul Cammino di Santiago.