Irlanda 2026: i festival di primavera, per chi è a caccia di emozioni

PER CHI GLI SPORTIVI - Wander Wild — Il parco Nazionale di Killarney dal 17 al 19 aprile celebra la natura attiva e il benessere all’aperto con un grande festival, con escursioni, gite in bicicletta, arrampicate e sport acquatici come il nuoto, passeggiate in kayak o rilassanti momenti di wellness a stretto contatto con la natura. Si può fare, ad esempio, yoga o bagni di suono.

- Slieve Bloom Bike Festival — Nelle Contee di Offaly e Laois dal 24 al 26 aprile si svolge un’intensa due giorni dedicata al ciclismo fuoristrada nelle spettacolari montagne Slieve Bloom, cuore nascosto dell'Irlanda: un'avventura per tutte le gambe e un’occasione unica per scoprire alcuni scorci spettacolari dell’entroterra tra percorsi gravel di 35, 60 e 100 chilometri e mountain bike.

- North West 200 — Contee di Antrim e Derry~Londonderry: velocità spettacolare, motociclismo panoramico ed emozioni forti sono la caratteristica di questo festival in programma dal 4 al 9 maggio. Sono in programma emozionanti gare motociclistiche su strada sullo sfondo della spettacolare Causeway Coast davanti a un pubblico di oltre 100.000 spettatori. I migliori piloti su strada del mondo competono per la vittoria e il fitto programma di eventi legati alla manifestazione crea un'atmosfera divertente e adatta anche alle famiglie.

- Gaelforce Trilogy Swim Series — Le Contee di Longford, Galway e Mayo ospitano epiche sfide in acqua nei giorni 16 maggio, 11 luglio, 12 settembre. Si comincia a maggio con la prima parte della sfida di nuoto Gaelforce, con la traversata del fiume Shannon. La seconda e la terza parte si svolgono in altri due luoghi d’acqua spettacolari e prevedono la traversata nel Lough Derg e del Killary Fjord. Per dare la possibilità a tutti di provare l’ebbrezza di questa particolare sfida, da intraprendere anche semplicemente contro se stessi, sono previste prove su diverse lunghezze, da 750 metri a 12 chilometri.

- Donegal International Rally — (19-21 giugno): curve adrenaliniche, paesaggi intensi. Un campionato di rally su asfalto di tre giorni, ricco di adrenalina, perfetto per gli appassionati di sport motoristici che possono combinare l'emozione delle gare con la possibilità di esplorare lo spettacolare paesaggio del Donegal.