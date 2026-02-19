Irlanda 2026: i festival di primavera, per chi è a caccia di emozioni

© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry
© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry
Dall’arte alla natura, dalla scienza al folklore: tanti ottimi spunti per scoprire una terra bellissima
© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry
© Istockphoto | I verdi panorami di Irlanda: i laghi di Killarney, nella Contea di Kerry
L’isola di Irlanda nel 2026 si trasforma in un vero teatro di eventi all’insegna di cultura e creatività, ma anche della natura e della comunità. Un fitto calendario di festival e appuntamenti è un vero e proprio invito a scoprire l’anima più autentica dell’isola, attraversando anche le contee meno frequentate dai turisti, tra paesaggi spettacolari e accoglienza sincera. Un viaggio in Irlanda, ad esempio, può offrire una splendida occasione per osservare le stelle in uno dei cieli meno segnati dall’inquinamento luminoso, ascoltare jazz in un pub, o surfare sulle onde più belle d’Europa: ogni evento è una porta aperta su esperienze inaspettate. Di seguito riportiamo gli appuntamenti più interessanti della primavera 2026.
PRIMAVERA ALL’INSEGNA DEL POP - St Patrick’s Festival — Si celebra a Dublino dal 14 al 17 marzo: in Irlanda è una festa nazionale, ma da tempo costituisce una vera e propria tradizione globale. La festa trasforma la capitale in un mare di verde, colore simbolo dell’Irlanda: gli eventi dilagano in tutta la città e mettono in mostra l'arte, la cultura e il patrimonio contemporaneo e tradizionale. La sfarzosa parata di San Patrizio accoglie partecipanti da tutto il mondo per celebrare le loro radici o per unirsi agli irlandesi in uno dei momenti più emozionanti dell’anno.
- Belfast Children's Festival – L’appuntamento per chi ha figli ma anche per chi è giovane nel cuore, indipendentemente da quel che dice l’anagrafe: dal 5 al 14 marzo si celebra la creatività e lo stupore infantile in un festival di dieci giorni all’insegna di circo, marionette, teatro, danza e arti visive, con un taglio pensato per le famiglie.
PER CHI GLI SPORTIVI - Wander Wild — Il parco Nazionale di Killarney dal 17 al 19 aprile celebra la natura attiva e il benessere all’aperto con un grande festival, con escursioni, gite in bicicletta, arrampicate e sport acquatici come il nuoto, passeggiate in kayak o rilassanti momenti di wellness a stretto contatto con la natura. Si può fare, ad esempio, yoga o bagni di suono.
- Slieve Bloom Bike Festival — Nelle Contee di Offaly e Laois dal 24 al 26 aprile si svolge un’intensa due giorni dedicata al ciclismo fuoristrada nelle spettacolari montagne Slieve Bloom, cuore nascosto dell'Irlanda: un'avventura per tutte le gambe e un’occasione unica per scoprire alcuni scorci spettacolari dell’entroterra tra percorsi gravel di 35, 60 e 100 chilometri e mountain bike.
- North West 200 — Contee di Antrim e Derry~Londonderry: velocità spettacolare, motociclismo panoramico ed emozioni forti sono la caratteristica di questo festival in programma dal 4 al 9 maggio. Sono in programma emozionanti gare motociclistiche su strada sullo sfondo della spettacolare Causeway Coast davanti a un pubblico di oltre 100.000 spettatori. I migliori piloti su strada del mondo competono per la vittoria e il fitto programma di eventi legati alla manifestazione crea un'atmosfera divertente e adatta anche alle famiglie.
- Gaelforce Trilogy Swim Series — Le Contee di Longford, Galway e Mayo ospitano epiche sfide in acqua nei giorni 16 maggio, 11 luglio, 12 settembre. Si comincia a maggio con la prima parte della sfida di nuoto Gaelforce, con la traversata del fiume Shannon. La seconda e la terza parte si svolgono in altri due luoghi d’acqua spettacolari e prevedono la traversata nel Lough Derg e del Killary Fjord. Per dare la possibilità a tutti di provare l’ebbrezza di questa particolare sfida, da intraprendere anche semplicemente contro se stessi, sono previste prove su diverse lunghezze, da 750 metri a 12 chilometri.
- Donegal International Rally — (19-21 giugno): curve adrenaliniche, paesaggi intensi. Un campionato di rally su asfalto di tre giorni, ricco di adrenalina, perfetto per gli appassionati di sport motoristici che possono combinare l'emozione delle gare con la possibilità di esplorare lo spettacolare paesaggio del Donegal.
PER CHI HA L’ORECCHIO MUSICALE - Cork International Choral Festival — Dal 29 aprile al 3 maggio gli appassionati di musica trovano il loro evento ideale in questa manifestazione, per ascoltare cori di livello mondiale esibirsi e competere in uno degli eventi corali più prestigiosi d'Europa. Il festival è uno spunto originale per vedere come la seconda città d’Irlanda si trasforma in una grande sala da concerto diffusa.
- City of Derry Jazz Festival - Dal 30 aprile al 4 maggio gli appassionati di jazz trovano pane per i loro denti a Derry~Londonderry, in Irlanda del Nord, con un festival jazz e big band che propone cinque giorni di swing urbano: oltre 450 concerti con grandi nomi e ritmo in strada, per una full immersion nell’atmosfera swing nella storica città fortificata, nota per il suo amore per la musica e l'atmosfera accogliente. In programma, concerti di personaggi famosi ed energiche esibizioni di strada.
- Rory Gallagher International Tribute Festival — La Contea di Donegal si impegna per mantenere viva la musica e il genio del maestro chitarrista rock Rory Gallagher: dal 28 al 31 maggio si svolge il festival con quattro giorni di concerti gratuiti nella sua città natale, che raccoglie ogni anno oltre 10.000 fan di uno degli artisti irlandesi più amati.
- West Cork Chamber Music Festival – Chi ama la musica classica non deve perdere questo prestigioso festival, in calendario dal 26 giugno al 5 luglio nella graziosa località costiera di Bantry, nella contea di Cork. Si raccolgono qui alcuni dei migliori solisti ed ensemble di musica da camera, in arrivo da tutto il mondo. L’ambientazione è particolarmente suggestiva: la cittadina di Bantry, con le sue case colorate che si specchiano nelle acque dell’omonima baia e l’imponente villa neoclassica di fine ‘700 si trasformano per l’occasione in auditorium, ma sono luoghi da conoscere e da scoprire di per se stessi.
PER CHI AMA LA LETTERATURA E IL CINEMA - May the Fourth Sci-Fi Film Festival — Nella Contea di Kerry dal 2 al 4 maggio si svolge un importante festival di cinema, ospitato lungo la spettacolare Wild Atlantic Way, dove sono state girati le scene di alcuni film della saga di Star Wars. La manifestazione è una celebrazione delle iconiche pellicole di fantascienza e un’ottima occasione per visitare luoghi straordinari, come l'isola di Skellig, che hanno fatto da sfondo ultraterreno all'azione.
- Listowel Writers Week — La Contea di Kerry, dal 17 maggio al 1°giugno è il luogo giusto per gli amatti dei libri, per la Listowel Writers Week, raduno di scrittori e lettori che celebra tutti i generi della parola scritta attraverso tavole rotonde, dibattiti moderati, letture di poesie, interviste, tour culturali, passeggiate e altro ancora.
- Bloomsday — Dublino, dall’11 al 16 giugno ospita il celebre festival dedicato allo straordinario romanzo di James Joyce, Ulisse, con un programma ampio ed eclettico di letture, spettacoli, tour, conferenze ed eventi culinari in tutta la città di Dublino. Il romanzo Ulisse si svolge infatti a Dublino in una sola giornata, il 16 giugno 1904: per celebrare la data, gli appassionati si vestono in abiti edoardiani. elemento che rende l’evento davvero unico e che permette di fare un vero salto indietro nel tempo.
- Cork Midsummer Festival — (14-21 giugno): uno dei principali festival artistici multidisciplinari d'Irlanda, il Cork Midsummer Festival è una piattaforma per nuovi entusiasmanti artisti e per spettacoli d'avanguardia. Il festival mira a coinvolgere il pubblico in eventi innovativi e coinvolgenti, tra danza, teatro, parate, concerti e sorprendenti installazioni. Da non perdere anche per festeggiare in modo originale il solstizio d’estate.