Arisa e il caso di "Fino All’Alba" l'inno dimenticato delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Eppure, nonostante la vittoria e l’ampia visibilità ottenuta all’epoca, "Fino All’Alba" non è poi stata inserita tra i momenti centrali delle Olimpiadi Invernali 2026. La stessa Arisa ha espresso delusione per il fatto che, pur essendo il brano decretato come inno ufficiale, non sia stato "minimamente considerato" durante i Giochi. Secondo la cantante, la parte più spiacevole dell’esperienza è stata proprio questa: aver partecipato a un contest davanti a tutto il pubblico italiano e poi non essere stata invitata alla Cerimonia d’Apertura, dove invece si sono esibiti altri artisti come Ghali, Mariah Carey e Laura Pausini.