Arisa presenta il suo nuovo album "Foto Mosse": "Molti ci si potranno ritrovare"

Arisa ha iniziato la conferenza stampa del suo disco - che vede la collaborazione dei Mamakass (Fabio Dalè e Carlo Frigerio), i quali hanno contribuito in modo significativo a definire l'impronta sonora dell'album, insieme ad autori come Giuseppe Anastasi, Dimartino, Galeffi, Dente e Andrea Bonomo e che contiene le già note "Nuvole", "Magica Favola" e "Il tuo profumo" - presentandone il "piano astrale". "Un'idea folle", commenta, per poi leggere una sorta di oroscopo del disco: "Nasce venerdì 17. È un ariete. È un po' impulsivo, diretto, non filtra niente, dice le cose come gli vengono, anche quando forse sarebbe meglio contare fino a dieci, ma non lo farà mai. È un po' come me. Però, poi, guardi meglio e capisci perché è così instabile emotivamente, perché ha questa parte super sensibile, c'è una componente molto di pancia, molto umorale, è quel tipo di energia per cui un giorno ti senti invincibile e il giorno dopo scrivi messaggi lunghissimi alle due di notte (io). E questa cosa viene proprio dal fatto che dentro ha un contrasto fortissimo, da una parte vuole sicurezza, casa, protezione, proprio radici emotive profonde, dall'altra invece ha una spinta a rompere tutto, a cambiare pelle, a non restare mai fermo. Quindi, è un disco che litiga continuamente con se stesso, come potete capire, anche nelle relazioni. Da una parte vuole connessione vera, dall'altra ha bisogno di spazio, di libertà, di non sentirsi intrappolato, quindi crea queste dinamiche un po' troppo intense. È come se il disco avesse una sua personalità autonoma, un po' drammatica, molto sincera e ogni tanto caotica, ma molto viva. Non cerca di essere perfetto, cerca di essere vero anche quando è contraddittorio. Questo è 'Foto Mosse'".