Fiocco rosa per Briga e Arianna Montefiori: è nata la figlia Allegra
Il cantante e l'attrice sono riusciti a coronare il sogno di diventare genitori e hanno condiviso la loro gioia su Instagram
Quella di ieri, 25 marzo, è stata una grande giornata per Mattia Briga e la moglie Arianna Montefiori. Il cantante e l'attrice sono diventati genitori di una bambina e hanno annunciato il lieto evento su Instagram, dove la primissima foto della neonata è stata pubblicata assieme alla didascalia "Figlia di un immenso Amore. 25 marzo 2026". Il post si è riempito in pochissimo tempo di like e commenti, lasciati sia dai follower (Briga ne ha 556mila) sia da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Shade, Emis Killa, Diana Del Bufalo, Gigi D'Alessio e Giulia Pauselli.
Il nome della bambina
Anche se il parto è avvenuto ieri, la coppia ha scelto di renderlo noto solo oggi, giovedì 26 marzo. Nelle settimane precedenti alla nascita della bambina, Briga aveva anticipato che di sicuro lui e Arianna avrebbero scelto un nome che avrebbe avuto la lettera "A" come iniziale. Lui e la moglie hanno effettivamente dato alla bambina un nome che inizia per "A": Allegra.
Le difficoltà incontrate
Il percorso verso la genitorialità non è stato dei più semplici per Briga e Montefiori. Dopo il matrimonio, avvenuto nel 2021, la coppia ha incontrato delle difficoltà nel concepimento. Pur restando sempre uniti e complici, moglie e marito hanno comunque avuto dei momenti di sconforto per il mancato arrivo della gravidanza, come raccontato dal cantante nel corso di una intervista a Verissimo: "C'erano delle notti in cui venivamo presi dalla tristezza, ma questo non ha mai causato alcuna crisi tra di noi. Era più un cono d'ombra che ogni tanto si creava, ma siamo sempre stati uniti e complici".
La scelta di affidarsi a dei professionisti
Senza scendere troppo nei dettagli, Briga ha spiegato che a un certo punto lui e Arianna hanno scelto di rivolgersi a dei professionisti per provare a coronare il sogno di diventare genitori. "Credo sia una materia molto delicata, posso solo dire che ci siamo rivolti a dei professionisti perché noi non siamo medici", ha spiegato. Ha poi aggiunto che a volte può capitare di trovarsi di fronte a persone rispettose della deontologia professionale, mentre in altre occasioni si può avere a che fare con "chi lo fa per puro business". Nonostante queste difficoltà, ora Briga e Montefiori sono felici assieme alla piccola Allegra e sono pronti a vivere al massimo le gioie della genitorialità.