Quella di ieri, 25 marzo, è stata una grande giornata per Mattia Briga e la moglie Arianna Montefiori. Il cantante e l'attrice sono diventati genitori di una bambina e hanno annunciato il lieto evento su Instagram, dove la primissima foto della neonata è stata pubblicata assieme alla didascalia "Figlia di un immenso Amore. 25 marzo 2026". Il post si è riempito in pochissimo tempo di like e commenti, lasciati sia dai follower (Briga ne ha 556mila) sia da alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Shade, Emis Killa, Diana Del Bufalo, Gigi D'Alessio e Giulia Pauselli.