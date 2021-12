Per Briga è tempo di bilanci: una "Lunga vita" da guerriero, tutta cuore e onestà

E' uscito " Lunga vita ", il nuovo disco del rapper Briga . La title track è il brano di spicco nell’album, in cui il rapper, che in 10 anni di carriera ha superato i 90 milioni di stream totali , ripercorre la sua carriera con tanto cuore e una valanga di onestà. Una carriera da guerriero , come mostra in copertina, dove indossa un'armatura medievale.

"Lunga vita" contiene tredici tracce di cui dodici inediti e la versione acustica, in spagnolo del brano "Sei di mattina", uscito nel 2012. Una canzone che rappresenta il suo biglietto da visita e uno dei brani più longevi dell'ultimo decennio. Un brano acustico, dai tratti dolci ed eleganti, conferiti dalla chitarra di Mario Romano. Proprio per questi motivi, è stato chiesto all'artista di realizzare una versione in spagnolo, così da poterla immettere nel mercato estero. Nasce così "Seis de la Mañana", riscritta e tradotta da Mattia Briga e Oscar Peña.

Ufficio stampa

L'album "Lunga vita" vede molti featuring presenti nel progetto che, metaforicamente rappresentano gli invitati alla festa di Briga, per celebrare i primi 10 anni della sua carriera: ci sono Emis Killa & Not Good, Random & Villa Banks, Gemitaiz & Il Tre, Anna Tatangelo, Coco, LowLow e Nashley. Briga augura a se stesso e alla sua musica una lunga vita. L'album è stato anticipato da "Non mi regolo", il brano che Briga ha realizzato con il featuring di Gemitaiz e Il Tre.

Oltre alla title track, tra i pezzi del disco spiccano "L'eclissi", che segna il ritorno di Briga al rap più puro e nel quale si toglie qualche sassolino dalla scarpa, "Se piove", con Emis Killa e Not Good, "Ti Manca Sempre Qualcosa", con una produzione molto curata e la voce di Anna Tatangelo, unica voce femminile a comparire sul disco. "Guadalupe" invece, risalente al 2019, è il pezzo più vecchio dell'album, e rappresenta il primo tassello dell'evoluzione di Briga nel flow e nel modo di rappare.

