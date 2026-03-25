"Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più straordinari e unici della nostra vita! Manca sempre meno..". Così Arianna Montefiori, moglie del cantante Briga celebra la gravidanza ormai quasi giunta al termine. L'annuncio della dolce attesa era arrivato a novembre, di lì a poco il gender reveal: una bimba. Un desiderio che la coppia sperava di poter esaudire da tempo, e che alla fine è diventato realtà.