Briga e Arianna Montefiori, il video commovente sul progredire della gravidanza: "Manca sempre meno"
La moglie del cantautore e rapper romano ha condiviso sui social delle immagini per celebrare la gravidanza quasi giunta al termine
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"Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più straordinari e unici della nostra vita! Manca sempre meno..". Così Arianna Montefiori, moglie del cantante Briga celebra la gravidanza ormai quasi giunta al termine. L'annuncio della dolce attesa era arrivato a novembre, di lì a poco il gender reveal: una bimba. Un desiderio che la coppia sperava di poter esaudire da tempo, e che alla fine è diventato realtà.
Una dedica d'amore per la nuova arrivata
Per l'occasione Arianna ha condiviso sul suo profilo Instagram un reel che ripercorre le varie tappe della gravidanza, dal pancino al pancione. Un'esperienza che l'influencer ha definito "straordinaria" e "unica". Tanti istanti di felicità uno in fila all'altro, che scandiscono il ritmo del video toccante, che ha collezionato diversi messaggi di auguri per i futuri genitori. A concludere il tutto, l'immagine più commovente, in cui papà Briga si china per baciare il pancione di Arianna che lo guarda sorridente. "Mamma Papà e Baires ti aspettano per questa nuova vita insieme", conclude l'influencer nella sua didascalia. Tutto sembra essere pronto per accogliere la bimba, che i due neo genitori, dopo tanti mesi di attesa, non vedono l'ora di coccolare.