A maggio torni live, come ti stai preparando?

Ho appena chiuso le scalette delle 3 date e a breve entrerò in studio per le prove. Mi piace provare a ridosso dei concerti per arrivare sul palco e andare in automatico. Tra l’altro io vado senza gobbo perché il live per me è anche una sfida mnemonica sui testi ! Sono molto felice di tornare a stringere i miei fan in un abbraccio collettivo, che è ciò questo tour rappresenta. Un modo per ringraziarli di tutto questo tempo passato insieme.