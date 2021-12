Fiori d'arancio per Briga e Arianna Montefiori, guarda le foto delle nozze

Una cerimonia romantica in Vaticano e una festa scatenata con tanti amici: Briga e Arianna Montefiori non potevano sognare di meglio per il giorno delle nozze. Il cantante e l'attrice si sono sposati dopo due anni insieme e sui social hanno documentato il loro momento magico con tanti video. Un posto speciale tra gli ospiti è stato riservato a Diana Del Bufalo , che tra loro ha fatto da Cupido.

Briga e Arianna si sono conosciuti a una cena un paio d'anni fa grazie alla Del Bufalo e da allora non si sono più lasciati. Al sì erano emozionati e felicissimi e i baci non sono mancati. "Per mille anni", ha scritto lui su Instagram postando un video all'uscita dalla chiesa. "Il giorno più bello della mia vita" ha replicato lei postando le immagini delle effusioni al termine della cerimonia.

Lo sposo ha indossato un classico compelto scuro, la sposa un romantico abito bianco tutto pizzi e tulle. Ma per il party ha cambiato look, osando con un vesititino corto dalle frange scintillanti. Briga le ha dedicato una canzone d'amore, esibendosi disinvolto sul palco. Anche lei ha intonato qualche nota per lui, e la sua emozione ha fatto commuovere il suo neomarito. "Sono stati i due anni più belli e incredibili della mia vita, ha detto lei. Ma quelli che li aspettano saranno ancora meglio...

