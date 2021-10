Lapo Elkann mostra l’album delle nozze, ecco tutti i dettagli del sì a Joana Lemos

“Volevamo condividere questo giorno speciale solo con le nostre famiglie e gli amici più cari… Il vero amore è riservato, privato e intimo”. Così Lapo Elkann e sua moglie Joana Lemos si raccontano al settimanale “Chi” che mostra in esclusiva le immagini segrete del sì. Il rampollo di casa Agnelli ha sposato l’ex campionessa di rally il 7 ottobre nel giorno del suo compleanno. Le foto sono state vendute per sostenere la Fondazione Laps.

Lapo e Joana si sono conosciuti due anni fa circa a una cena benefica e da allora la vita di entrambi è cambiata. “Non c’è altra donna al mondo che mi abbia portato a essere la versione migliore di me stesso” dice lui. La Lemos è stata già sposata per 18 anni e ha due figli, lui ha perso la testa per lei e con pazienza l’ha corteggiata fino a farla capitolare.

Le nozze sono state celebrate a Tavira in Portogallo nel giardino della loro villa. A fare da testimoni agli sposi per Lapo il maggiordomo e i due fratelli John e Ginevra, anche la Lemos ha scelto i fratelli Gonzalo e Bruno Mascarenhas. I familiari hanno fatto discorsi intimi e romantici alla coppia. L’ex pilota ha cantato durante la cena.

“Con Joana voglio costruire una vita e una famiglia e, stando con lei, ho già il privilegio di avere una famiglia meravigliosa che è la sua. Ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte…” ha detto Lapo e poi ancora: “Il suo sguardo verso di me e il suo amore nei miei confronti mi ha portato una volta per tutte a voler essere totalmente chi sono, in tutto e per tutto”. Dopo il sì la coppia è volata a Parigi e poi è partita per una luna di miele top secret.

