Lapo Elkann ha trovato la donna della sua vita: nozze nell’aria

Le nozze sono all’orizzonte e il settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra il brillocco che Lapo ha regalato alla sua dolce metà a fine anno. “E’ un anello in stile art deco ma con una novità, e cioè che la struttura intorno ai diamanti è in titanio, che è il simbolo della nostra unione perché è un materiale che deriva dal mondo dell’automobilismo”.



“Joana ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte. A 43 anni voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita” ha detto Elkann.

“Fra di noi non ci sono segreti, e questo va dai codici del telefonino fino ai lati belli e quelli più difficili e oscuri del nostro carattere. Non c’è niente che Joana non sappia di me o che debba nasconderle e l’amore fra di noi è indistruttibile, come il titanio” ha aggiunto Lapo al settimanale “Chi”.

Si sono conosciuti a una cena in Portogallo organizzata dagli zii di Elkann ed è stato subito un colpo di fulmine: “Sono stato trafitto dal suo sguardo, dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua storia. Non c’è niente di lei che non mi piaccia, non mi era mai capitato prima. E sono sereno” ha confidato Lapo Elkann.

