Lapo Elkann fa il dandy italiano a Milano

Elegantissimo in completo gessato personalizzato e mascherina con la bandiera italaina, Lapo Elkann ha partecipato all'inaugurazione del suo nuovo negozio a Milano. Padrone di casa perfetto, tanto nel look quanto nei modi, ha intrattenuto i suoi ospiti dimostrando di aver recuperato totalmente tutto il suo smalto dopo un periodo difficile.

Lapo ha attraversato un momento difficile, culminato in un incidente a inizio anno l'ha provato fisicamente. Ma ha saputo rinascere dalle sue ceneri come l'araba fenice, grazie anche a un nuovo amore che ha riportato la luce nella sua vita. Accanto a Joana Lemos sembra rinato, stanno insieme da qualche mese e lui pensa di mettere su famiglia. Nel frattempo si impegna nel sociale con l'associazione benefica Laps.

Elkann è un uomo nuovo insomma, ma quello che non cambia mai è il suo spirito istrionico e lo stile da vero dandy. In questo ha trovato un partner perfetto nell'amico stilista Alessandro Martorana, con il quale posa per uno scatto social durante una prova dell'abito indossando il completo senza niente sotto sfoggiando il petto scolpito e abbronzato e uno dei sorrisi più luminosi.

