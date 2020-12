Il regalo di Lapo Elkann? Dona 450mila euro alle famiglie fragili

A Natale siamo tutti più buoni. Ma qualcuno più di altri. E così Lapo Elkann per far sentire il suo affetto e solidarietà fa una donazione da 450mila euro per le famiglie più fragili di Italia, Portogallo e Israele in questo periodo così complicato per la pandemia. Il rampollo di casa Agnelli, presidente di Fondazione Laps, ha fatto la sua offerta nell’ambito della nuova iniziativa internazionale di solidarietà #ourduty che Lapo Elkann ha avviato lo scorso novembre con la fondazione da lui creata nel 2016.

Obiettivo della fondazione è supportare ulteriormente le persone più colpite dall'impatto della pandemia. "Il Natale è un momento in cui tutti meritano serenità e calore umano - dice Lapo Elkann -. Con il mio gesto voglio contribuire nel mio piccolo a far sentire il mio affetto e la mia vicinanza ai più fragili. Donare - anche solo un sorriso - è uno dei gesti più belli che esistono nella vita e la solidarietà è un faro da seguire". Il denaro - si legge in una nota della Fondazione Laps - verrà impiegato per l'acquisto di generi di prima necessità che saranno messi a disposizione di Croce Rossa e Banco Alimentare in Italia, di Cruz Vermelha Portuguesa e di Banco Alimentar in Portogallo e di Latet in Israele.

