Portogallo, Lapo Elkann si è sposato con Joana Lemos

Lapo Elkann si è sposato con la 47enne Joana Lemos nel giorno del suo 44esimo compleanno. Come spiega il portale Whoopsee, che riporta la notizia, la coppia è convolata a nozze in Portogallo, Paese natale di lei e luogo in cui, due anni fa, si sono conosciuti i neo marito e moglie. Hanno assistito al fatidico "sì" i familiari e gli amici più stretti.