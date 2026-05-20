Roma, una donna disabile denuncia: "Un tassista ha rifiutato la corsa perché accompagnata dal mio cane guida"

"Mi avvicinavo al taxi chiedendo una corsa, ma il tassista ha esplicitamente rifiutato la mia richiesta perché ero accompagnata dal mio cane assistente", ha raccontato la donna nella denuncia. La 48enne ha spiegato di essersi allora diretta verso un secondo taxi, mentre il primo conducente avrebbe iniziato a protestare. A quel punto un altro tassista, collega dell'uomo, sarebbe intervenuto chiarendo che il cane da assistenza aveva il diritto di salire in auto. La situazione, però, sarebbe rapidamente degenerata. "Il tassista che aveva rifiutato la corsa iniziava ad aggredirmi verbalmente", ha riferito la donna, aggiungendo di aver compreso parte delle frasi "leggendo il labiale, data la vicinanza del suo viso".