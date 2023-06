Novara, parcheggia l'auto nel posto disabili e la trova danneggiata: dopo la denuncia, multa e patente ritirata

Aveva parcheggiato nel posto disabile in un centro commerciale di Novara e al ritorno aveva trovato l'auto danneggiata.

Parabrezza rotto e fiancata lato guidatore rigata. A detta di alcuni testimoni a causare tutto ciò sarebbe stato un uomo con una stampella. Così all'automobilista, un cittadino albanese di 22 anni, non è rimasto altro da fare che contattare il 112. Gli agenti arrivati sul posto hanno così invitato il giovane a sporgere denuncia in Questura. E qui per lui la "sorpresa": una multa e il ritiro della patente per aver lasciato la sua auto in un posto riservato.