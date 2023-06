In auto con la figlia incinta: chiede aiuto ai carabinieri, ma nascondevano droga

In auto contromano Da quanto reso noto, i carabinieri della stazione Roma Monte Mario erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, quando hanno notato una macchina che percorreva contromano via Trionfale. A bordo c'erano due donne. I militari dell'Arma hanno fermato la vettura per capire la motivazione della manovra. "Corriamo in ospedale, mia figlia è incinta", ha detto la donna al volante. I carabinieri hanno subito prestato assistenza alla ragazza e hanno deciso di scortarle a gran velocità fino alla destinazione.

La donna era senza patente Una volta arrivati in ospedale, la 17enne è stata subito visitata e assistita dai medici. Nel frattempo, i militari hanno chiesto alla madre, una 48enne, di mostrare i suoi documenti, in modo da poter stilare il verbale. La donna, però, è risultata sprovvista della patente di guida, poiché le era stata ritirata in passato in quanto segnalata alla Prefettura come consumatrice di sostanze stupefacenti. A questo punto i carabinieri si sono insospettiti, anche perché la donna sembrava impaziente di liberarsi di loro. Hanno, dunque, perquisito la macchina e hanno trovato un cilindro di hashish da 51 grammi.