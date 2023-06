Codice della Strada, Salvini: ritiro della patente a chi guida sotto effetto di droghe o con il cellulare in mano

Sono in arrivo importanti modifiche al codice della Strada.

"Tolleranza zero" da parte di Matteo Salvini che, spiegano fonti del Mit, in vista del Cdm di giovedì, sta mettendo a punto alcune misure previste nel ddl. Tra queste, la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. E ancora, il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e l'obbligo dell'alcolock (un etilometro montato sull’auto, ndr) per gli ubriachi recidivi.