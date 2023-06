Incidente Casal Palocco, dai video delle telecamere puntate sull'incrocio la possibile svolta delle indagini

Proseguono le indagini sull'incidente di Casal Palocco (Roma) dove ha perso la vita un bimbo a seguito dello schianto di una Lamborghini contro una Smart.

In queste ore gli inquirenti sono al lavoro sulle immagini delle telecamere posizionate in via di Macchia Saponara, a circa 250 metri di distanza dall'incrocio con via Archelao di Mileto, dove è avvenuto l'impatto.