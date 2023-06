Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro col padre sulla supercar: a bordo senza cintura

A scatenare una nuova polemica ci pensa un video di qualche mese fa realizzato dalla crew TheBorderline e che ha, in parte, come protagonista il padre dello youtuber, Paolo Di Pietro. A guidare una supercar stavolta è proprio il genitore. E nelle strade di Roma si vede mentre circola a velocità sostenuta (anche se il figlio sottolinea in modo imbarazzato che vengono rispettati i limiti) ma soprattutto senza cintura di sicurezza (mentre il figlio la indossa anche se il colore della giacca la mimetizza).

Auto costose e soprattutto veloci, un sogno che il padre di Matteo Di Pietro coltivava da sempre e che è riuscito a coronare grazie alla sfida lanciata dagli youtuber. "Siamo in città, non possiamo sfruttare al massimo la potenza", dice Matteo al genitore il quale risponde con "purtroppo". Ma il rombo del motore Ferrari fa intuire che il piede sull'acceleratore non va leggero. E sembra un triste presagio di quanto poi accadrà diversi mesi dopo. Testimoni dell'incidente di Casal Palocco hanno detto che i ragazzi a bordo della Lamborghini per giorni hanno attraversato quelle strade ad alta velocità.

Il padre di Matteo Di Pietro e quell'accusa di sottrazione indebita dal Quirinale Paolo Di Pietro era già stato oggetto di articoli in passato visto il lavoro che faceva. Era Cassiere per la presidenza della Repubblica quando come consigliere dei presidenti Scalfato e Ciampi c'era Gaetano Gifuni e scoppiò lo scandalo della Tenuta di Castelporziano. Secondo l'accusa erano stati fatti sparire circa 4 milioni e mezzo di euro e nel mirino era finito un gruppetto di dipendenti del Quirinale, tra cui Di Pietro. L'indagine penale non arrivò mai in aula ma quella della Corte dei Conti finì per "punire" quelli che considerava colpevoli. A Paolo Di Pietro, secondo il quotidiano Repubblica, fu chiesto un risarcimento di 400mila euro. Ma poi anche la decisione della Corte dei Conti fu annullata per un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Cavilli legali, insomma.