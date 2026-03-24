Roma, sale sul taxi e al momento di pagare rapina il conducente con un coltello: arrestato 46enne

Determinante la denuncia immediata alle autorità da parte della vittima, che ha permesso agli agenti del V Distretto Prenestino di effettuare accertamenti approfonditi, coordinati dalla Procura di Roma. Gli investigatori sono subito risaliti al sospettato grazie all'analisi sia dell'utenza telefonica impiegata per la prenotazione e, soprattutto, alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato sul taxi che hanno permesso il riconoscimento dell'uomo. Sulla base degli inizi raccolti, il gip del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati il coltello da cucina utilizzato durante l'aggressione e la rapina, ma anche alcuni indumenti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere.