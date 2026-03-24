Roma, sale sul taxi e al momento di pagare rapina il conducente con un coltello: arrestato 46enne
L'uomo è stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza del veicolo: sequestrata l'arma usata durante l'aggressione
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Una corsa notturna si è trasformata in un incubo per un tassista di Roma, minacciato dal passeggero con un coltello da cucina e costretto a consegnare l'incasso di 100 euro. L'episodio si è però concluso con l'arresto di un 46enne della Capitale, indiziato di rapina aggravata e porto di oggetti atti a offendere.
Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva prenotato il taxi utilizzando il telefono di un conoscente e, dopo essere salito a bordo, aveva chiesto di essere accompagnato nel quartiere Quarticciolo. Appena il conducente ha richiesto il pagamento anticipato il 46ene ha estratto l'arma, un grosso coltello da cucina, e lo ha minacciato, facendosi consegnare l'incasso prima di fuggire.
Incastrato dalle telecamere del taxi
Determinante la denuncia immediata alle autorità da parte della vittima, che ha permesso agli agenti del V Distretto Prenestino di effettuare accertamenti approfonditi, coordinati dalla Procura di Roma. Gli investigatori sono subito risaliti al sospettato grazie all'analisi sia dell'utenza telefonica impiegata per la prenotazione e, soprattutto, alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato sul taxi che hanno permesso il riconoscimento dell'uomo. Sulla base degli inizi raccolti, il gip del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati il coltello da cucina utilizzato durante l'aggressione e la rapina, ma anche alcuni indumenti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere.