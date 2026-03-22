Roma, palazzina crolla in seguito a una esplosione: due feriti gravi

Un'esplosione ha causato il crollo di una palazzina e il danneggiamento di altri due villette a Roma, in zona Piana del Sole. È accaduto in via Tavagnasco, nella periferia ovest della Capitale, non lontano da Ponte Galeria. Sul posto i momento i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di stato e gli operatori del 118. A causare la deflagrazione è stata l'esplosione di una bombola di Gpl. Secondo quanto riferito dai soccorritori due persone sono rimaste ferite in modo grave. Circa settanta invece quelle evacuate in strada.